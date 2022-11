Rêve et réalité

Avec LV Dream, Louis Vuitton répond à la faim d’expériences d’une clientèle de luxe toujours plus exigeante en ouvrant un espace d’exposition gratuit en plein Paris, avec café et chocolaterie en prime. L’occasion de revenir sur les nombreuses collaborations artistiques de la maison mais aussi de redécouvrir l’ancien grand magasin La Belle Jardinière, qui abrite depuis de nombreuses années le QG de la marque. Une proximité qu’on retrouve également en cuisine, puisque les deux adresses gourmandes sont tenues par Maxime Frédéric, chef pâtisser du Cheval Blanc Paris, l’hôtel de luxe adjacent qui, comme Vuitton et La Samaritaine, appartient aussi au groupe LVMH. Et si vous voulez rendre ce LV Dream réalité, sachez qu’il comporte également une boutique où s’offrir des cadeaux de rêve…

LV Dream, 2, rue du Pont Neuf, à Paris, louisvuitton.com Du 12 décembre au 15 novembre 2023.