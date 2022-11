Magazine Réveillon caméléon

ZONE GRISE. 1. Nappe gris clair Free et serviettes assorties en lin froissé, Verilin. 2. Papier peint Lin collection Flamant les Unis, Arte. 3. Eames Fiberglass Sidechair DSW, Vitra. 4. Mini-assiettes plateaux en bois blanc, création durable de Minus. 5. Service Lea teintes midnight et sky à motif moucheté bleu, D&M. 6. Couverts Rock noir brillant, Sambonet @ Donum. 7. Verre et vase en verre artisanal à relief, Holmegaard Design. 8. Chandelier modulaire en chrome, Stoff Nagel. 9. Bougies fines blanches, Stoff Nagel. 10. Cruche Inner circle en verre fumé, Maarten Baas pour Valerie Objects. 11. Gobelet en verre fumé gris et verre haut et étroit, Iittala. © BURP PHOTOGRAPHY