Salade de papaye aux crevettes

Pour 2 personnes

2 piments rouges

3 c à s de sucre de palme ou de sucre de fleur de coco

2/3 de c à s de pâte de tamarin

le jus de 2 citrons verts

4 c à s de sauce de poisson

12 tomates cerises coupées en deux

600 g de papaye verte coupée en tranches

60 g de carotte coupée en tranches

120 g de crevettes grises fraîches

20 g de cacahuètes grillées

Laitue feuille de chêne et pousses de petits pois comme garniture

Couper le piment et l’écraser dans un mortier. Y incorporer le sucre de palme, la pâte de tamarin, le jus d’un citron vert et la sauce de poisson. Réserver.

Déposer les tomates cerises, la papaye et la carotte dans un grand cul-de-poule et y ajouter le dressing. Mélanger. Goûter et assaisonner éventuellement de jus de citron vert ou de sucre de palme, voire d’un piment supplémentaire, selon le goût.

Déposer la salade de papaye dans une assiette ou un plat et y incorporer les crevettes et les cacahuètes. Décorer avec une petite feuille de laitue et quelques feuilles de pousses de petits pois.