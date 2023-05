Singer109, Berlin, Allemagne

Dès 120 euros

Cet hybride d’auberge de jeunesse et de boutique-hôtel se trouve en plein cœur du quartier de Mitte, à quelques minutes de l’Alexanderplatz et du Jannowitzbrücke. Outre sa situation idéale pour découvrir les hauts-lieux touristiques de la ville, on apprécie l’agencement aéré des chambres et appartements qui composent l’hôtel en plus de ses dortoirs, l’ensemble étant décoré d’un mélange d’éléments industriels et de couleurs surannées. Le salon commun, surplombé d’une imposante verrière, est le clou de cet oasis accessible en plein quartier aux prix d’ordinaire plutôt surfaits.

Singerstraße 109, Berlin, singer109.com