Que faire ce week-end en Belgique : notre agenda des 30 et 1ᵉʳ octobre

De la gastronomie, de la brocante, de la BD, de quoi ravir les yux, les papilles et l’esprit, voilà ce que vous réserve ce week-end. Notre sélection.

On se régale au Eat Festival à Bruxelles

D’humeur à déguster le meilleur de ce que la gastronomie bruxelloise a à offrir? Voilà qui tombe bien puisque le Eat Festival ouvre ses portes ce jeudi 28 septembre. Au programme cette année: dégustations de pairing fromages – bières et surtout des plats signatures réalisés par plus d’une soixantaine de chefs et artisans invités.

Retrouvez ainsi Alex Cardoso, chef du restaurant Les Caves d’Alex, qui cuisinera un plat très gourmand, qu’il nous tarde de dévorer : une quenelle de brochet sauce nantua (bisque d’écrevisses). Et que les gourmands possédant un ticket pour le Eat Festival se réjouissent: l’entrée au BXLBeerFest sera pour eux à moitié prix.

Toutes les infos ici.

On (re)découvre l’héritage matrimonial belge à Bruxelles

Pour tous ceux qui souhaitent rendre hommage à l’héritage laissé par des femmes en architecture, rendez-vous aux Halles Saint Géry pour les Journées du Matrimoine. Riche programmation cette année avec des activités dédiées à la décolonisation, le droit au logement ou encore le droit d’accès à la ville. L’asbl L’architecture qui dégenre propose de réfléchir à ces questions qui méritent d’apparaître au premier plan du débat public. Lancées en 2019, pour cette 5e édition, les spectateurs bénéficieront de visites de lieux emblématiques qui ont marqué les 50 dernières années.



Pour plus d’informations, cliquez ici.

On plonge dans le monde merveilleux de Tintin à Bruxelles

Les tintinophiles – et les autres – seront au rendez-vous dès ces premiers jours de l’expo immersive consacrée à Tintin et son univers, sur près de 1600 m2. Présentée à Paris l’année passée avec succès, cette création numérique à base de projections qui invite petits et grands – au délà du 7 à 77 ans – à plonger au cœur de l’univers du plus célèbre des reporters-aventuriers belges.

Cette plongée visuelle – à la recherche du trésor de Rackham le rouge notamment – promet une relecture singulière et immersive de l’œuvre d’Hergé. Et si ça (re)donne l’envie de lire aux visiteurs, qu’ils aient 7 ou 77 ans, le bénéfice de la visite n’en sera que plus grand, mille millions de mille sabords!

Toutes les infos ici tintin-immersiveadventure.com

On se met à rêver en plein jour, à Limal et Mons



Le photographe Harry Fayt a le don de nous emmener au pays des rêves, grâce à ses clichés oniriques pris sous eau dans des teintes fortes. Son dernier projet en date : un calendrier grand format, tiré en série limitée, sur le thème Once upon a time in 2024. Des photos que l’on peut déjà découvrir ce week-end lors du parcours d’artistes ProfondsART-Limal, où l’artiste expose ses oeuvres, avec 6 autres créateurs. Pas rassasié ? Le Belge inaugure également une expo sur sa série Rêveries subaquatiques à Mons, au Studio33, en compagnie du sculpteur Gery Rudent.

Pour plus d’informations, cliquez ici et ici.

On visite une demeure patrimoniale à Deulin

Dix-neuf. C’est le nombre d’antiquaires qui exposeront aux yeux du visiteur, le fruit de leurs trouvailles au sein du château de Deulin, tout le week-end durant. Dès samedi, découvrez l’art floral avec l’Amarante, le mobilier d’exception suisse et italien avec Simon de Harlez ou encore les estampes tantôt modernes, tantôt japonaises, sélectionnées par la Galerie Le Tout Venant. D’autres professionnels vous feront découvrir les merveilles qu’ils ont dégotées, le tout dans un cadre extraordinaire. N’hésitez pas à vous y rendre, d’autant plus que ce n’est pas tous les jours que l’on peut déambuler dans un lieu classé au Patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Pour plus d’informations, cliquez ici.