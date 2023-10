Nos bonnes adresses sur l’île de Texel aux Pays-Bas, pour une bouffée d’iode

Envie d’air marin pour quelques jours? Cap sur l’île de Texel, dans la mer des Wadden, où communier avec la nature, déguster les délices du terroir et, pourquoi pas, s’essayer au cerf-volant. Nos bonnes adresses.

Quoi & où

Texel – prononcé Tessel – est la plus grande île des Wadden, tout au nord des Pays-Bas, à environ quatre heures et demie de route de la Belgique. Elle est entourée par la mer des Wadden, que l’on traverse en ferry depuis le continent. La traversée dure vingt minutes, juste le temps de prendre un café en regardant l’eau défiler.

Se loger & se restaurer

Kook Atelier et Op Oost.

Le restaurant Kook Atelier propose une «cuisine botanique» et un menu «servi par la nature». De quoi découvrir les ingrédients du cru. L’établissement est doublé du boutique-hôtel Op Oost aux chambres d’inspiration marine.

Oost 76, 1794 GN Oosterend, chambre dès 149 euros la nuit, petit-déjeuner inclus, opoost.nl, kook-atelier.nl

À manger & à boire

Texelse Branding.

Au centre du village de Den Burg se trouve cette boulangerie-café, où l’on peut suivre la torréfaction des grains sur place.

Vismarkt 6, 1791 CD Den Burg, texelsebranding.nl

Paal 15.

Sur l’île de Texel, les pavillons avec vue sur mer où manger ou boire un verre portent le nom de postes de plage. Celui-ci est ouvert toute l’année. On s’y love dans les fauteuils au coin du feu.

Westerslag 4, 1791 PP Den Burg, paal15texel.nl

À faire & à visiter

Le phare d’Eierland.

On ne peut rater cette tour rouge qui figure sur toutes les cartes postales. Au sommet de ses 118 marches, on découvre la plus belle vue de l’île.

Vuurtorenweg 184 1795 LN De Cocksdorp, entrée 5,50 euros, vuurtorentexel.nl

Texel Vliegerhuis.

Ce magasin spécialisé dans les cerfs-volants vend de splendides modèles et dispose de machines à coudre afin de les réparer. En été, il organise des soirées où l’on peut admirer des experts à l’œuvre ou s’y essayer soi-même.

Weverstraat 17, 1791 AA Den Burg, texelvliegerhuis.nl

Le Slufter.

Voilà une plage entourée de dunes que l’eau de mer traverse, créant ainsi un paysage de marais salants. Cette zone fait partie du parc national des Dunes de Texel.

Les marais salants du Slufter. © VVV TEXEL

npduinenvantexel.nl

A la pêche aux moules

Observer les oiseaux, se promener dans les vasières ou partir en balade avec un garde forestier: Texel appelle de nombreuses excursions dans la nature. L’office du tourisme les pointe toutes sur son site Web. Notre préférée? La récolte d’huîtres. detesselseoesterman.nl, texel.net

Maurice Christo van Meijel.

Les magnifiques tableaux de ce peintre représentant la plage de Texel se trouvent aux cimaises de la Galerie Posthuys et au restaurant Bij Jef, entre autres. Ou dans son atelier, qui se visite sur rendez-vous. instagram.com/mauricechristovanmeijel

À rapporter

Produits de terroir.

A Texel, on remarque d’emblée la fierté de ses habitants pour ses produits – fromage de brebis, chips au sel de mer, limonades salées… On recommande les boutiques Mosterdmakerij Texel, De Texelse Boerderijwinkel et Kaasboerdij Wezenspyck pour faire le plein de délicieux souvenirs.

mosterdmakerijtexel.nl, wezenspyck.nl, texelseboerderijwinkel.nl

Bulbes de fleurs.

On peut laisser fleurir un brin de Texel dans son jardin: partout sur l’île, se dressent des cabanes Texelbol remplies de bulbes de fleurs locales, où l’on choisit librement des jonquilles, des tulipes et autres lys en laissant sa contribution dans un coffre. Une confiance en l’honnêteté typique de la région.

texelbol.com

texel.net. Billet aller-retour avec la voiture: 39 euros. Réservations: teso.nl

