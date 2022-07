Voici les meilleurs hôtels pour cyclistes en Europe

Ils proposent de quoi rassasier le cycliste affamé, lavent votre tenue de sport ou tracent des itinéraires. Pour tous les pédaleurs de charme, voici une liste des meilleurs hôtels pour les amateurs de vacances à vélo.

Le Nesk, Sault, France

Où ? En Provence. L’odeur ? La lavande. L’atmosphère ? Vélo vintage. Le Nesk est un hôtel français convivial installé dans un ancien monastère entouré de champs de lavande. Le Nesk dispose d’un atelier de réparation de vélos, d’un local surveillé et d’une installation de recharge pour les vélos électriques, également disponibles à la location.

Le plus vélo ? Des vélos anciens, dont ceux d’Eddy Merckx et de Bernard Hinault, sont accrochés au mur du salon. Le bar est décoré de casquettes de course vintage et la terrasse donne sur la Provence dans toute sa beauté.

À partir de 72 euros pour une chambre double, lenesk.com

FeelViana, Viana do Castelo, Portugal

FeelViana est situé derrière les dunes de Praia do Cabedelo, dans le nord du Portugal. Outre les installations cyclistes, elle dispose également d’une école de sports nautiques où enfants et adultes peuvent apprendre la planche à voile et le wakeboard, ou s’initier à de nouveaux sports tels que le wingfoiling. Les 55 chambres vont de la suite standard au bungalow privé dans la forêt.

Le plus vélo

L’hôtel a tracé des itinéraires pour tous les types de cyclistes : VTT, enduro ou circuits « normaux », tous téléchargeables grâce à des codes QR. Il y a un atelier de réparation, une boutique d’accessoires et un grand choix de vélos de location. Les restaurants suivent un rythme quotidien sportif et proposent un petit-déjeuner matinal ou un déjeuner tardif supplémentaire. Extra fun Le yoga, les pilates ou un massage ramèneront le calme après tant d’adrénaline.

À partir de 150 euros pour une chambre double, feelviana.com

Funivia, Bormio, Italie

L’Hôtel cycliste au cœur du parc national de Stelvio, entouré par les Alpes dans le nord de l’Italie. L’architecture de montagne à l’extérieur et les intérieurs en bois à l’intérieur renforcent la sensation alpine.

Le plus vélo: Les propriétaires sont eux-mêmes de fervents cyclistes, ils connaissent la région comme leur poche et ont écrit un road book des itinéraires cyclables. Votre cheval d’acier est enfermé en toute sécurité dans une pièce sous surveillance vidéo et pour satisfaire votre faim, il y a des paniers-repas et des collations. Il y a même un « spécialiste vélo » qui répondra à toutes vos questions. En juillet, l’hôtel organise « Funivia Pink », un événement cycliste de cinq jours destiné aux femmes.

Le petit extra: Des espaces de fitness intérieurs et extérieurs, une piscine, un sauna, un bain de vapeur et un restaurant axé sur une alimentation saine : si vous ne pouvez pas recharger vos batteries dans ce cadre alpin, vous ne pourrez probablement pas le faire ailleurs.

À partir de 114 euros pour une chambre double avec petit-déjeuner, hotelfunivia.it

Linder, Val Gardena, Italie

Cet hôtel design pour cyclistes, randonneurs et bons vivants est situé à Val Gardena, une vallée des Dolomites italiennes.

L’hôtel dispose également d’un restaurant, d’un bistro-bar et d’un « steak stube ». Biking Linder est un « Bike Hotel » officiel, une récompense décernée par l’office du tourisme du Tyrol du Sud aux hôtels disposant d’un garage à vélos sécurisé, d’une laverie, d’itinéraires balisés et d’un kit de réparation. Vous pouvez également y louer des vélos et commander des séances de physiothérapie ou des massages.

Le petit plus: Le spa est tout droit sorti des livres de design : avec des murs en mosaïque et une paroi en verre qui donne sur les sommets des montagnes environnantes. Le téléphérique de Ciampinoi, qui mène au cœur des Dolomites, part à 100 mètres de l’hôtel.

À partir de 215 euros pour une chambre double avec petit-déjeuner, linder.it

Le Coffee Ride, Coo-Stavelot, Belgique

Ce café-restaurant pour vélo propose aussi des chambres d’hôtel, entre Coo et Stavelot dans la province de Liège, une région qui est un paradis pour cycliste.

Le plus vélo: tous les éléments nécessaires sont réunis pour une promenade à vélo parfaite. Sur le site web, vous pouvez également télécharger des itinéraires et le fondateur Jeroen van Schelven réalise d’excellents podcasts.

Le petit plus: le Coffee Ride est depuis longtemps bien plus qu’un simple café à vélo. Sous le même nom, Jeroen a également lancé une marque d’élégants vêtements de cyclisme, pour hommes et femmes.

À partir de 75 euros pour une chambre double, lecoffeeride.cc, Instagram @the_creative_cyclist_podcast.

Hoposa Pollentia, Pollença, Majorque

Cet hôtel de plage est réservé aux adultes et se trouve dans la baie de Puerto Pollensa, à Majorque. L’ambiance est bohème: lits à baldaquin, meubles en bois et textiles de lit dans des tons crème. Majorque, comme les autres îles des Baléares, est un paradis pour les cyclistes expérimentés et les cyclistes amateurs.

Le plus vélo: Un garage et une buanderie séparés assurent la sécurité de votre vélo et une laverie prend soin de votre maillot trempé. Les clients bénéficient d’un accès gratuit au spa Hoposa Uyal, situé dans l’hôtel voisin. Le programme de bien-être comprend des massages pour les mollets fatigués.

Le petit plus: La piscine sur le toit donne sur la baie, et pour barboter dans la mer, il suffit de traverser la rue.

À partir de 151 euros pour une chambre double avec petit-déjeuner, hoposa.es/hotels/pollentia

Daft, Malmedy, Belgique

Le Daft est un hôtel excentrique caché dans les bois en Ardennes, à quelques minutes de route de Malmedy. Il partage son nom avec le Daft Music Studio, un studio d’enregistrement pour musiciens situés juste à côté. Vous dormez dans des chambres d’hôtel avec Netflix gratuit ou dans des tentes de glamping, avec ou sans jacuzzi.

Le plus vélo ? Pour les cyclistes, il y a la « gravière », où vous pouvez laver, réparer ou garer votre vélo en toute sécurité. Vous trouverez également des cartes indiquant les excursions d’une journée et si vous venez sans vélo, vous pouvez en louer un. Le Daft est officiellement reconnu comme un hôtel « bed+bike », un label décerné par l’Office du tourisme des Cantons de l’Est.

Petit plus ? Vous pouvez vous détendre dans la piscine intérieure avec sauna, discuter autour d’une bière régionale du honesty bar et planifier parfaitement le lendemain autour du feu de camp.

À partir de 140 euros pour une chambre double ou 190 euros pour une tente pour quatre personnes, petit-déjeuner inclus, dafthotel.be

Bed & Bike

Ces sites utiles attribuent des labels à de véritables hôtels pour cyclistes.

– BikeHotels Tyrol du Sud : les meilleurs hôtels pour cyclistes du Tyrol du Sud. Vous trouverez également des pistes cyclables pour les vélos électriques et les cyclistes de loisirs. bikehotels.it

– Bett + Bike : hôtels adaptés aux cyclistes, mais aussi campings ou petites maisons d’hôtes dans toute l’Europe. bettundbike.de

– Bikotels : réseau d’hébergements portugais qui accueillent les cyclistes. bikotels.com

– Cycling in Flanders: hôtels pour cyclistes le long des routes emblématiques de la Flandre. cyclinginflanders.cc/spots/accommodation

– Swiss Bike Hotels : liste complète des hôtels suisses proposant la location de vélos, un local de nettoyage, un kit de réparation et des informations sur les itinéraires. myswitzerland.com/fr/accommodation/hotels/swiss-bike-hotels/

– Bed+bike : hôtels adaptés aux cyclistes dans les Cantons de l’Est. ostbelgien.eu/fr/accommodations/bed-bike-hotels

– Cycling-friendly: fondé par le Belge Jan Choueiri. Il a commencé à Majorque, mais aujourd’hui, Cycling Friendly recense les hébergements pour cyclistes dans toute l’Espagne. cycling-friendly.com