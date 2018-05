Douleur et culpabilité, la double peine de la migraine

Petit rappel "La migraine est une forme de mal de tête qui se manifeste par une douleur lancinante d'un seul côté de la tête et qui s'aggrave au moindre effort. Généralement accompagné de nausées et parfois de vomissements. Le migraineux supporte difficilement la lumière et le bruit."

La migraine est une maladie

Si l'année dernière l'accent avait été mis sur l'impact de la migraine au travail, cette sixième édition se penche sur le sentiment de culpabilité auquel sont confrontés les personnes qui en souffrent.En Belgique, une personne sur cinq est sujette à des crises de migraines au cours de sa vie. Malgré ce nombre important, ce mal ne semble pas compris par tous. 35% des personnes qui déclarent souffrir de migraine se sentent aujourd'hui encore coupable vis à vis de leur entourage."Plus la migraine est fréquente, plus l'impact sur le bien-être et sur le sentiment de culpabilité est grand."

La semaine de la migraine tendra donc à attirer l'attention sur ce sentiment de culpabilité des patients en s'appuyant sur le slogan "la migraine, on lui colle vite des préjugés." et sur des images qui marquent les esprits. Le but étant de trouver chacun à sa façon une manière de communiquer sans se fermer aux autres et au monde extérieur.

"La migraine est une maladie qui a un sérieux impact sur la vie social du patient indépendamment des effets de la maladie, qui se manifestent sous la forme de crises soudaines de mal de tête et de nausée, un patient souffrant de migraine se sent systématiquement coupable parce qu'il/elle manque autant des engagements sociaux que des obligations professionnelles." explique, Dr. Gianni Franco, neurologue CHU-UCL Namur Dinant.

Une question de compréhension

Organisée par l'Association Pharmaceutique Belge (APB), l'Office des Pharmacies Coopératives de Belgique (OPHACO) et GSK Consumer Healthcare, cette semaine offrira la possibilité aux personnes atteintes de migraines de partager ce que c'est au quotidien.

A l'occasion, dans plusieurs gares du pays, les voyageurs pourront ressentir, au moyen de lunettes de réalité virtuelle, les symptômes d'une crise de migraine mais, sans la douleur. Une manière original de partager avec des êtres chers, ce que l'on ressent, ce que l'on vit. Pour prendre part à cette expérience hors du commun, rendez vous le :

Lundi, le 14/05 : Charleroi - 16-20h

Mardi, le 15/05 : Namur - 16h-20h

Mercredi le 16/05 : Bruxelles-Central - 16h-20h

Jeudi, le 17/05: Gand Saint-Pierre - 16h-20h

Samedi, le 19/05: Anvers-Central- 12h16h

Les pharmacies jouent elles aussi, un rôle central dans la campagne. Elles distribueront par ailleurs des journaux de la migraines, des brochures d'information et des conseils pour essayer, elles aussi un peu à leur façon de mettre un terme aux incompréhensions, ouvrir les yeux sur cette maladie et diminuer le sentiment de culpabilité des personnes migraineuses.

Soraya Benatmane.