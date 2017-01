Insomnies: nos astuces pour se rendormir facilement

Le docteur Dr. Michael Breus, auteur du best-seller "The Power of When" interviewé par The Independent, donne quelques conseils pour arriver à se rendormir facilement lors d'insomnies. Voici surtout les attitudes à ne pas adopter dans ce cas de figure :

Ne vous levez pas

N'allez pas aux toilettes sauf si vous en ressentez vraiment le besoin. Selon le spécialiste du sommeil, cela augmentera votre rythme cardiaque. Simplement vous lever de votre lit augmentera le rythme de votre coeur. C'est une donnée importante, car le coeur doit suivre un tempo particulier pour que le corps (re)trouve le sommeil. Ce rythme est différent de personne à personne, mais se situe aux alentours des 60 battements par minute. En vous levant et en sortant de votre lit, vous perturbez ce rythme favorisant l'endormissement en forçant votre coeur à pomper du sang contre la gravité, ce qui représente un rythme au-dessus de 60. Afin de retrouver le sommeil, votre coeur devra retrouver un rythme plus lent, ce qui prend quelques minutes.

Il est aussi intéressant d'utiliser la technique de la cohérence cardiaque. Le Dodow basé sur ce concept devrait pouvoir vous y aider.

Ne regardez pas l'heure

Selon Breus, de nombreuses personnes ont la peur irrationnelle de ne pas avoir assez d'heures de sommeil au compteur alors qu'une nuit blanche ne fait de tort à personne. Lors d'un réveil au milieu de la nuit, le premier instinct de nombreux insomniaques est de jeter un oeil à leur réveil et de calculer combien d'heures de sommeil il leur reste avant que l'alarme ne s'enclenche.

Le spécialiste du sommeil déconseille cette attitude et recommande plutôt qu'au lieu de stresser, il vaut mieux se relaxer, car dès que l'on devient un peu nerveux ou agité il devient pratiquement impossible de se rendormir sereinement. En résumé : faites le vide dans votre esprit et laissez la torpeur vous envahir à nouveau à la place d'espérer vous rendormir à tout prix.