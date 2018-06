Des pieds parfaits en 5 conseils

1 - Hydrater chaque jour

Est-il besoin de rappeler que les pieds, bien qu'ils soient une des partie du corps les plus sollicités, sont trop souvent négligés. On pense à s'hydrater les mains, sans doute parce qu'elles sont le plus souvent visibles, mais les pieds. rarement, voire jamais.

Alors, commençons par les cajoler : le matin, avec une crème légère qui pénètrera facilement, et le soir, avant de sauter dans son lit, avec une crème plus riche. Et on peut même en profiter pour se fendre d'un petit massage et titiller quelques point de réflexologie qui feront disparaître les tensions de la journée.

2 - Gommer, chaque semaine

Les pieds sont comme les autres parties du corps. A ce titre, ils méritent leur petit gommage hebdomadaire qui fera disparaître les cellules mortes et ainsi, permettra une meilleure absorption des soins hydratants. En douceur, mais en insistant sur les talons et les callosités.

3 - Poncer, régulièrement

Si les deux premières opérations sont essentielles en prévention, le ponçage régulier n'est pas à négliger pour faire la peau aux callosités et autres épaississement cutanés. Avec une pierre ponce ou une fine lime, sur pied humide. Au moins une fois par semaine, voire plus si le port de sandales le nécessite.

- Soigner sa pédicure

On raccourcit, on arrondit, on polit les ongles. Puis, à l'instar de la manucure, on peut aussi poser un soin fortifiant qui ramollir les cuticules, puis le vernis.

5 - Constituer une trousse spéciale pour le soin des pieds

Pour mener à bien ces 4 étapes, l'idéal est de se constituer une trousse spécial Soin des pieds. On y trouvera : lime, pierre ponce, vernis fortifiant, crème hydratante. Mais aussi des pansements efficaces (type Compeed), semelle pour talons ou coussinets de confort, déodorant ou crème rafraîchissante. Ou pour les adepte des astuces de grand-mère, du talc ou du bicarbonate de soude qui, appliqué sur les pieds, fait office de déodorant naturel.