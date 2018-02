L'appli qui permet de tester toutes les coiffures à l'infini existe enfin

On a toutes déjà rêvées de pouvoir changer de tête comme bon nous semblait. On a donc toutes espéré voir un jour surgir une application permettant de tester différents styles sans passer par la case coiffeur. Tout cela est désormais possible grâce à l'application Style My Hair lancée par L'Oréal Professionnel.

Comment ça marche?

C'est très simple, il suffit de téléchargez l'application (disponible sur Android et sur Apple Store.). Puis de prendre un selfie, de l'importer dans l'application. Les expérimentations peuvent commencer.

Choissisez ensuite votre longueur de cheveux (longs, mi-longs,courts), un panel de coiffures est à votre disposition. Vous pourrez ensuite tester toutes les nouvelles tendances et définir quelle coupe correspond le mieux avec la forme de votre visage.

Une fois la coupe définie, tentez une couleur, des plus sobres aux plus excentriques, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous aurez même la possibilité de rajouter des effets, une mèche par ci, une autre par là. En plus de cela, vous pourrez tester tous les looks de la marque. Vous êtes désormais votre propre coiffeur.

L'application permet aussi de créer des tableaux de tendances et de recevoir chaque jour de nouvelles inspirations et idées coiffures.

Enfin, et puisque il s'agit quand même de commerce, à l'aide de la localisation géographique, vous trouverez le salon de coiffure le plus proche de chez vous et vous pourrez ainsi montrer votre profil à votre coiffeur agrée, qui vous établira un diagnostic personnalisé.

Notez que cette application peut également servir de journal intime de la coiffure, recensant les produits capillaires utilisés, la fréquence de vos colorations, les teintes, la date de vos visites chez le coiffeur, en somme, tout ce qui peut concourt à vous faire arborer une véritable crinière de lionne.

Soraya Benatmane.