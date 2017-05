La beauté en voyage : à la poursuite du nomade captif

Le chiffre a de quoi donner le tournis : selon l'association du transport aérien international (IATA), nous serons 7,2 milliards chaque année à prendre l'avion en 2035, soit près du double des 3,8 milliards de passagers aériens enregistrés en 2016. Autant de nomades contraints de rester dans les zones de transit, souvent pressés, la curiosité aiguisée par l'excitation du voyage, qu'ils soient sur la route des vacances ou en business trip. On comprend mieux de ce fait l'intérêt des grands groupes cosmétiques pour cette Atlantide métissée, traitée la plupart du temps comme un marché - stratégique - à part entière (lire par ailleurs). Une fois arrivés à destination, les voyageurs qui font le choix de séjourner dans des hôtels de luxe restent des cibles privilégiées pour les acteurs de la beauté. Face à la concurrence de plates-formes de locations de logements de type Airbnb, les établissements, qu'ils soient plus confidentiels ou fassent partie d'une chaîne internationale, cherchent à se différencier par leur offre de services, notamment en proposant des " produits d'accueil " de plus en plus exclusifs. Il n'est d'ailleurs pas rare de trouver désormais les noms des marques partenaires listés aux côtés des autres atouts des chambres sur les sites de réservation. Cette course à l'insolite, récompensée même par des " awards " délivrés chaque année par les magazines spécialisés en tourisme, pousse les hôteliers à se tourner vers des maisons de plus en plus pointues, qui voient dans cet échantillonnage qualitati...