Le site Asos ne retouche plus les photos de ses mannequins, mais...

Non, vous ne rêvez pas. Ce sont bien des vergetures que vous pouvez voir sur les fesses des mannequins d'Asos. Avec le dévoilement de sa nouvelle collection de maillots de bain à travers des photos non retouchées, le site de vente en ligne s'engage sur la voie du body positivism. Le concept est simple : accepter le corps de la femme tel qu'il est et en donner une image réaliste. Cela signifie qu'il n'est plus question de masquer vergetures, cellulite et autres imperfections parfaitement naturelles.

Cette surprise a été plus que bien accueillie par les internautes. En effet, il y a de quoi se sentir mieux lorsque l'on voit que même une personne mince a des imperfections. Beaucoup se sont empressées de Tweeter à ce propos :

So impressed with @Asos for not airbrushing the models stretchmarks???? She looks amazing! pic.twitter.com/OKEZinpjKe -- Amy? (@amyrowlandsx) 28 juin 2017

Absolutely love the fact @ASOS have stopped editing out stretch marks in there model photos! They actually look like real women now ???? -- Vez ? (@vezza94) 4 juillet 2017

Mais est-ce suffisant? Pas pour tout le monde. En effet, même avec des vergetures et de la cellulite, les mannequins restent trop fines au goût de certains et démontrent que les normes de minceur sont toujours d'actualité.

Néanmoins, cette évolution ne s'appliquerait qu'aux versions anglaise et française du site puisque sur la version italienne, les imperfections sont encore effacées. De plus, n'oublions pas que, paradoxalement, Asos a été critiqué à de nombreuses reprises pour sa représentation non réaliste du corps des femmes et pour avoir catégorisé des vêtements de taille 38 dans la section "large".

Du coup, on peut se demander s'il s'agit là d'une réelle prise de conscience de la beauté des femmes au naturel ou plutôt d'une simple stratégie de marketing.

Maureen Horlait