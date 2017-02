Au secours il me manque un ingrédient pour les crêpes !

Il y a trois ingrédients-clé dans l'élaboration de la pâte à crêpes (au froment) : le lait, la farine et les oeufs. Alors comment faire s'il vous manque l'un des trois? Le Huffington Post donne des pistes.

Les oeufs

Si vous n'avez pas assez d'oeufs, voire pas du tout, vous pouvez purement et simplement les supprimer. Cela vous prendra juste un peu plus de temps lorsque vous mélangerez la farine et le lait afin de vous assurer que vous avez anéanti tous les grumeaux.

Le lait

Plus de lait ou intolérant au lactose ? Si c'est la deuxième affirmation, vous pouvez sans problème remplacer le lait par le substitut végétal qui a votre préférence (soja, amande, riz...).

Si c'est tout simplement parce que vous n' avez pas de lait, vous pouvez mettre à la place de l'eau (50 cl) ou le remplacer par la même quantité de bière (qui en plus a l'avantage d'être fermentante pour votre pâte).

Pas de farine

Voici l'ingrédient le plus difficile à remplacer car il n'est pas possible de "juste" s'en passer. L'option la plus facile est, à condition que vous en ayez, de remplacer la farine par de la fécule de maïs. Une autre possibilité est de substituer de la poudre de cacao à cette maudite farine manquante (30 gr de poudre de cacao). Mais alors il faudra augmenter la quantité de beurre (100-120 gr), et éventuellement "oublier" la garniture de pâte à tartiner au chocolat sous peine d'overdose.