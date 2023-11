Chacun sa couette: le « sommeil scandinave », secret pour bien dormir en couple?

Si faire chambre à part tient du cauchemar pour nombre de couples, il existe une solution bien moins radicale pour des nuits apaisées: le sommeil scandinave, ou la pratique d’avoir chacun sa couette au sein du même lit.

Imaginez: vous mesurez un petit mètre soixante, mais vous aimez dormir bas dans le lit, alors que votre tendre moitié, plus grande que vous d’une bonne dizaine de centimètres, n’aime rien tant que d’avoir le crâne qui touche la tête du lit, le tout bien emmitouflé dans la couette. Résultat: vous finissez toujours au bord de l’asphyxie, la tête et le corps submergés par un duvet qui vous est en outre arraché au pire moment de la nuit, quand votre partenaire le tire dans son sommeil, vous offrant au passage un réveil bien froid. Cauchemar? Pour beaucoup de couples, une variation de ce scénario est une réalité quotidienne, raison pour laquelle la pratique du sommeil scandinave fait toujours plus d’adeptes. Le principe: dormir ensemble, mais faire couette séparée.

Une pratique testée (et plus qu’approuvée) par l’auteure de cet article après des années passées à vivre chaque mouvement nocturne de son mari comme un affront personnel. On l’aura compris, le cas de figure invoqué en préambule est un vécu personnel, et si, à l’aube d’une relation, on s’émerveille de tout, même des manies les plus farfelues de l’autre, après des années à partager la couche de quelqu’un qui n’aime rien tant que « s’emballer dans un cocon de couette » (lire: construire une sorte de sarcophage duveteux) quand soi-même, on préfère laisser tête, bras et même une jambe à l’air, une forme d’exaspération peut apparaître. Mais comment faire quand « chambre à part » rime avec cauchemar et que malgré une approche différente du tomber de duvet, on ne s’imagine pas dormir autrement que tendrement emmêlé·e avec sa moitié? On opte pour la technique du sommeil scandinave, pardi!

Lire aussi: Les remèdes naturels contre les troubles du sommeil

Une solution économique

Particulièrement prisée dans les pays nordiques (d’où son nom) mais aussi chez nos voisins néerlandais, où elle est monnaie courante et ce jusque dans les hôtels, la pratique consiste à partager son lit mais pas sa couette. King, queen ou twin: on choisit la taille du matelas, les coussins, et plutôt que d’opter pour une seule couette adaptée au lit, chacun a sa propre couette pour une personne. Une alternative qui permet non seulement de dormir à sa guise (et donc, d’apaiser les nuits de couple) mais aussi de faire de sacrées économies: passé un certain format, les parures de lit peuvent s’avérer très couteuses, tandis que les versions pour une personne sont bien plus économiques, surtout si on opte pour des matières type lin ou gaze de coton.

Popularisé cet automne sur TikTok par l’influenceuse Cecilia Blomdahl, le sommeil scandinave a le feu vert des experts, qui notent que la pratique peut permettre de minimiser les perturbations liées au sommeil en permettant à chaque personne de réguler sa propre température pendant la nuit.

Chaque couette pour soi et dormir mieux pour tous

« Pendant le sommeil, les besoins en température varient et les gens gèrent constamment leur température corporelle en ajustant leur couverture et leur position de sommeil. L’utilisation de deux couettes permet à chaque personne de gérer librement sa température pendant le sommeil ainsi que de résoudre le problème de l’accaparement des couvertures, de sorte que chaque personne peut dormir selon ses préférences sans être dérangée » épingle la Sleep Foundation. Et la plateforme dédiée à l’optimisation du sommeil de souligner également que la méthode de sommeil scandinave permet à une personne de se glisser dans le lit pendant que l’autre est endormie, ce qui permet à chacun de choisir l’heure du coucher qui lui convient le mieux. Et ce, sans renoncer aux bienfaits du lit partagé.

La méthode du sommeil scandinave permet aux couples de continuer à dormir dans le même lit sans sacrifier la qualité de leurs nuits. Dormir avec un partenaire peut réduire le niveau de stress et favoriser un meilleur sommeil en aidant la personne à se sentir plus calme, plus en sécurité et plus à l’aise. En outre, la recherche sur le sujet suggère que le co-sleeping peut également augmenter le temps passé en sommeil à mouvements oculaires rapides (REM), qui est important pour la santé mentale ainsi que pour le traitement des souvenirs et le développement des compétences sociales » pointe encore le Sleep Institute. « Le partage du lit avec un être cher peut libérer de l’ocytocine, qui est liée à une meilleure régulation émotionnelle, à des niveaux de stress plus faibles et à un meilleur bien-être. Dans les études sur les couples heureux, les participants disent qu’ils apprécient de dormir à portée de main de leur partenaire et que dormir ensemble est réconfortant ». Chacun sa couette et mieux pour tous? En satisfaisant le besoin de proximité de votre couple tout en permettant à chacun·e de disposer d’un espace personnel, la technique du sommeil scandinave est le genre de compromis parfait dont on rêve mais qui devient rarement réalité. Ou comment dormir (vraiment) sur ses deux oreilles, en sachant que chaque moitié y trouve son compte.

Lire aussi:

– Les couples qui ne vont pas dormir à la même heure sont-ils en danger?

– Ces 11 aliments qui vous aideront à trouver le sommeil