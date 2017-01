Carrefour décide d'arrêter la vente de pangasius

"Compte tenu des doutes qui subsistent quant aux conséquences néfastes des élevages de pangasius sur l'environnement, Carrefour cesse la vente de ce poisson et a déjà arrêté ses commandes. Il subsiste encore un peu de stock de poissons surgelés dans certains magasins, qui seront écoulés, mais d'ores et déjà, le pangasius n'est plus proposé dans les rayons frais", ajoute le distributeur.

De son côté, Delhaize n'a pas l'intention de suivre Carrefour. "La raison principale de ce choix est que nous avons reçu la garantie de la part de nos fournisseurs que leur pangasius répond aux critères ASC (Aquaculture Stewardship Council) les plus stricts ", a indiqué le porte-parole Roel Dekelver.

Le pangasius, ou panga, avait fait l'objet d'un film documentaire intitulé Poisson, élevage en eaux troubles.