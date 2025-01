Quand on entend « destinations tendance », on a souvent tendance à penser tourisme de masse, et à dérouler mentalement la carte de tous les pays populaires pris d’assaut été comme hiver. Sauf qu’en 2025, les hordes pourraient bien se diriger vers d’autres régions moins attendues.

C’est en tout cas ce que suggère l’agence de marketing touristique Thx.agency, qui a sondé un panel de blogueurs et influenceurs belges pour déterminer les pays qui auront le vent en poupe cette année. Verdict? Bye-bye Bali et ses plages paradisiaques, ciao Venise et ses canaux, et cap plutôt sur l’Europe de l’Est et l’Asie centrale. Du Kazakhstan à la Géorgie, tour d’horizon des destinations qui s’annoncent déjà comme les plus tendance de 2025.

L’Albanie et la Géorgie ont la cote

« Selon les créateurs de contenu belges, l’Albanie est la destination tendance de 2025. Avec ses plages immaculées, ses villages de montagne et ses sites historiques, le pays a tout pour des vacances inoubliables, et est aussi destination parfaite pour les voyageurs qui souhaitent éviter les foules et qui recherchent l’authenticité » pointe l’équipe de Thx.agency.

Et de citer Heleen Van Assche, de The Global Wizards, qui souligne la « nature à couper le souffle, la culture chaleureuse et les innombrables possibilités pour les familles » que l’on retrouve en Albanie. C’est bien simple, pour elle, « que vous ayez envie de partir à l’aventure en montagne avec les enfants, de profiter de plages tranquilles ou de découvrir des villes historiques, ce pays offre un mélange unique d’aventure et de détente ».

Pas surprenant, donc qu’en juillet dernier, le prestigieux Condé Nast Traveler ait consacré un article entier au pays, alias « la pépite européenne cachée dans les Balkans », tandis que le Times louait pour sa part début 2024 le « cool post-communiste » de Tirana, « bien plus coloré qu’à Berlin » et que pléthore de publications en ligne partagent leurs incontournables dans le pays… Qui ne va plus rester longtemps une « destination confidentielle », puisque selon le dernier rapport du Mastercard Economics Institute, publié en mars, l’Albanie appartient (avec la Croatie et la Turquie) au Top 3 des destinations ayant enregistré le plus de réservations ces derniers mois.

Le « post-communisme cool et coloré » à Tirana – Unsplash.

Autre pays en vogue dans la région? La Géorgie, qui est « également considérée comme une destination incontournable, où une nature époustouflante se conjugue avec des hauts lieux culturels, comme la capitale Tbilissi ».

Ici aussi, Condé Nast Traveler, ainsi que The Guardian ou encore Vogue ont chanté ses louanges, le magazine de mode mettant notamment l’accent sur la région de Kakheti, alias « la petite Toscane géorgienne », rien que ça.

De faux airs de Toscane à Kakheti, en Géorgie – Unsplash.

Cap sur l’Asie centrale

Et si les Balkans et le Caucase sont toujours plus populaires auprès des voyageurs en quête d’expériences dépaysantes, une autre région a les faveurs des baroudeurs: l’Asie centrale. Et plus précisément, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan.

« Ce ne sont peut-être pas les destination les plus évidentes mais elles sont le point de départ idéal pour les aventuriers et ceux qui souhaitent rester loin des sentiers battus » assure-t-on ainsi chez Thx.agency. Et ce ne sont pas les influenceurs voyage du royaume qui diront le contraire.

« Nous pensons que de plus en plus de voyageurs découvriront l’Asie centrale cette année. Le Kirghizistan est parfait pour les voyageurs aventureux avec ses montagnes escarpées et sa culture nomade, tandis que l’Ouzbékistan impressionne par sa riche histoire et son architecture colorée. Une région qui est en haut de notre liste de choses à faire » affirment Lotte et Davo, du blog Reisvonk.

Dépaysement garanti en Ouzbékistan – Unsplash.

Quant au Kazakhstan, le Lonely Planet en vante les « canyons, forêts, glaciers, lacs idylliques mais aussi désert de sable et sommets enneigés qui offrent une palette de paysages unique aux randonneurs », notant que si « la ville cosmopolite d’Almaty, ancienne capitale remplacée depuis par Astana, est un bon point de départ », « c’est en dehors des villes que vous vivrez de grandes aventures, en randonnant dans les montagnes ou dans les vertes vallées des Tian Shan, en observant les animaux dans la steppe ponctuée de lacs, en profitant de l’hospitalité des habitants ou en traversant les déserts de l’ouest vers de lointaines mosquées souterraines ».

Tout un programme.



De faux airs de Grand Canyon au Kazakhstan – Unsplash.

Et pour un citytrip à proximité…

Plus proche, mais tout aussi réjouissante? La destination européenne la plus trendy en 2025 n’est autre que… les Pays-Bas. « Des régions comme le Brabant-Septentrional et son mélange de villes animées et de lieux charmants, la Zélande et sa combinaison de littoral magnifique et de villages pittoresques, sans oublier Rotterdam, ont réussi à surprendre les voyageurs » note-t-on encore du côté de l’agence de marketing touristique en charge de la compilation des tendances voyage à venir.

« J’ai été vraiment surpris par les Pays-Bas cette année. Outre les sites touristiques bien connus, il y a tellement de pépites cachées : des paisibles îles des Wadden et du Flevoland à l’ambiance cosmopolite et créative de villes comme Eindhoven et Rotterdam. En d’autres termes, les Pays-Bas sont pour moi la destination ultime proche de chez-nous » confie notre compatriote Bart Melis, alias Vetexbart.

Rotterdam, « cosmopolite et créative » – Unsplash.

Vous préférez les parenthèses ensoleillées? Madère et Malte sont « les favoris surprenants pour 2025 ».

« Ces deux destinations offrent un équilibre idéal entre détente et découvertes culturelles. Avec une combinaison de soleil, de mer et d’expériences culturelles uniques, ces îles sont parfaites pour les voyageurs qui souhaitent se laisser surprendre par des destinations insulaires moins traditionnelles » avance encore l’équipe de Thx.agency.

Madère, belle et naturelle – Unsplash.

Et si vous êtes du genre à vouloir voyager en compagnie du moins de touristes possible, il ne vous reste plus qu’à vous baser sur ces prévisions pour déterminer les destinations à éviter, en attendant les prochaines tocades voyage et le déplacement des hordes vers d’autres horizons en 2026…