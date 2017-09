Cinq manières originales de cuisiner le butternut

Farcie

Pour réaliser cette recette, vous avez besoin de :

- une courge butternut

- un crottin de chèvre

- de la crème fraiche liquide

- deux gousses d'ail

- quelques noix

Couper la courge en deux sur toute sa longueur. Retirer les graines à l'aide d'une cuillère. Peler, couper et dégermer l'ail. Le couper en petits morceaux et le mettre dans la cavité de la courge. Découper le fromage en dés et farcir la courge. Déposez-les dans un plat allant au four et remplissez les cavités de crème fraiche. Saler et poivrer. Enfourner à 180 °C pour 45 minutes à 1 heure en fonction de la taille de votre butternut. Ajouter les noix concassées. Bon appétit !

En frites

Préchauffer votre friteuse à 180 °C. Pendant ce temps, éplucher, couper et vider votre butternut. Le couper ensuite en bâtonnets d'un centimètre de côté. Les plonger dans l'huile chaude pendant cinq minutes. Ensuite, il faut les égoutter pendant que l'huile de votre friteuse chauffe à 250 °C. Les plonger à nouveau dans l'huile pendant 2 à 3 minutes. Egoutter, saler et déguster aussitôt.

En spaghettis

Pour réaliser cette recette, vous avez besoin de :

- Une courge butternut

- De l'huile d'olive

- Du sel et du poivre

- Du persil frais

- Du beurre

- Du parmesan

Cette recette est très simple, mais elle nécessite un ustensile particulier : un spiralizer.

Éplucher votre butternut et découper la partie supérieure, celle qui ne contient pas de graines. La placer dans le spiralizer afin de réaliser de jolis spaghettis. Les étaler sur une plaque de cuisson. Huiler légèrement, saler, poivrer et mélanger à la main. Mettre au four pendant 20 minutes à 180 °C. Ajouter du persil frais haché, du parmesan, un peu de beurre fondu et c'est prêt !

En salade

Pour réaliser cette recette, vous avez besoin de :

- Une courge butternut

- De l'huile d'olive

- Sel et poivre

- Une cuillère à soupe et demie de moutarde

- Une cuillère à soupe et demie de miel

- Vinaigre blanc

- Fromage de chère

- Cranberries séchés

- Amandes

- Une salade

Couper la courge en deux sur toute sa longueur. Retirer les graines à l'aide d'une cuillère. Découper toute la courge en cube de deux centimètres. Mettre les cubes dans un bol, arroser d'un peu d'huile d'olive, saler et poivrer. Ajouter du thym et du romarin et mélanger le tout. Disposer le tout sur une plaque allant au four recouverte de papier cuisson et enfourner à 200 °C pendant 30 minutes.

Pour la vinaigrette, mélanger le miel et la moutarde puis saler et poivrer. Ajouter progressivement l'huile d'olive et fouetter. Ajouter un soupçon de vinaigre blanc à la fin.

Assembler ensuite la salade avec le butternut tiède et tous les autres ingrédients. Arroser de vinaigrette.

En croquettes

Pour réaliser cette recette, vous avez besoin de :

- Une courge butternut

- 150 grammes de cottage cheese (fromage frais anglais)

- 150 grammes de farine fermentante

- Un oeuf

- 30 grammes de parmesan

- Noix de muscade

- Huile d'olive

- Quelques feuilles de sauge

- Du beurre

Cuire votre courge entière au four pendant une heure dans un four préchauffé à 200 °C. Attention de bien piquer votre courge avant afin d'éviter que celle-ci n'explose dans votre four...

Une fois que votre butternut est bien tendre (vérifier avec un couteau) et qu'il a refroidi, vous pouvez l'ouvrir en deux et retirer les graines. Écraser ensuite la chaire grossièrement. Vous pouvez conserver la peau si cela vous plait. Ajouter le cottage cheese, la farine, l'oeuf. Mélanger à l'aide d'une fourchette. Saler et poivrer et parsemer de parmesan fraichement râpé et de noix de muscade.

Préchauffer une grande poêle antiadhésive. Ajouter de l'huile d'olive et déposer une cuillère à soupe de préparation dans la poêle. Vous pouvez procéder ainsi avec toute la quantité de pâte. Ajouter quelques carrés de beurre pendant la cuisson et quelques feuilles de sauge dans la poêle. Servir avec quelques feuilles de salade.

Bonus : ne jetez pas les graines !

Ne jamais jeter les graines de butternut ou de courges. Elles peuvent faire un snack original pour l'apéritif, vous pouvez aussi les ajouter à votre soupe ou les mettre dans votre salade. Pour ce faire, séparer les graines de filaments. Les disposer sur un torchon propre afin de les sécher. Les mettre dans un bol et ajouter un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Vous pouvez les assaisonner à votre goût avec du sucre également ou même de cannelle.

Répartir les graines sur une plaque allant au four. Les enfourner pour 15 à 20 minutes à 150 °C. Attendez qu'elles refroidissent avant de les déguster.