Ferran Adria rouvrira elBulli en 2019, mais sous forme de "laboratoire gastronomique"

Le projet, baptisé elBulli 1846, "démarrera son activité entre juin et octobre 2019. Cela fait sept ans que nous faisons beaucoup de choses pour préparer ce moment, et maintenant il va voir le jour", a expliqué à l'AFP le chef en marge de l'inauguration d'une exposition au musée Picasso de Barcelone.

Le cuisinier novateur, souvent présenté comme l'inventeur de la cuisine moléculaire, avait fermé en juillet 2011 son restaurant elBulli, cinq fois désigné meilleur restaurant du monde par la revue Restaurant, avec comme objectif de le rouvrir trois ans plus tard comme siège d'un centre d'étude et d'expérimentation sur la gastronomie et la créativité en général.

Mais les travaux de rénovation ont été ralentis par des motifs environnementaux, car l'établissement se trouve dans une crique de la Costa Brava, au nord-est de l'Espagne, au milieu du parc naturel protégé de Cabo de Creus.

Après avoir revu le projet et réduit ses dimensions, Ferran Adria a obtenu la semaine dernière les permis municipaux pour poursuivre les travaux.