Localife : trouvez les produits locaux près de chez vous

Les crises sanitaires liées aux produits industriels s'enchainent. Après la crise de la vache folle, de la dioxine, de la viande de cheval, ce sont les oeufs qui ont été incriminés cet été. De quoi sérieusement remettre en question les modes de production des industriels. Une raison de plus de se tourner vers les produits locaux, plus respectueux de l'environnement et de notre santé. Mais il est vrai que ce n'est pas toujours simple de savoir où trouver ces produits.

La plateforme Localife a été créée dans le but d'aider les consommateurs à trouver les producteurs de leur région. Raphaël Chaidron, créateur du site, veut avant tout représenter et défendre des producteurs, artisans et artistes auprès du grand public. "Notre volonté est de proposer un service de visibilité de nos artisans auprès de curieux désireux de consommer du local", explique-t-il.

Comment ça fonctionne ?

Sur le site internet, chaque artisan dispose d'une fiche qui reprend la liste de ses produits, de ses points de vente, des photos, ses coordonnées, ses heures d'ouverture, etc. Actuellement, Localife recense pas moins de 90 membres. Ceux-ci sont répartis dans toute la Wallonie.

En tant que consommateur, il vous suffit d'encoder votre code postal pour découvrir tous les artisans présents près de chez vous.

Depuis quelques mois, Localife a ouvert sa plateforme aux magasins qui privilégient le circuit court. Cela permet aux visiteurs de trouver de bonnes adresses qui centralisent les produits des artisans. "Les objectifs restent les mêmes, ces boutiques ont besoin aussi de visibilité et de soutien dans leur offre et leurs valeurs".