Sur l'île d'Oléron, une Zone d'alimentation durable entre en lutte contre l'implantation d'un McDo

Grégory Gendre, maire de Dolus-d'Oléron, ancien journaliste économique et ancien chargé de communication de Greenpeace, doit dévoiler cette ZAD mercredi à Paris, jour de la présentation en conseil des ministres d'un projet de loi sur l'alimentation.

Il sera notamment accompagné d'un réalisateur, Guillaume Bodin, dont le nouveau documentaire, Zéro Phyto 100% bio, sort en salle le même jour.

L'édile de 40 ans lutte depuis plus d'un an contre les projets d'implantation d'un restaurant d'alimentation rapide McDonald's sur sa commune. Mais en septembre, un tribunal administratif a annulé son refus de permis de construire à l'enseigne américaine, avec injonction de délivrer le document sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour. Depuis, Grégory Gendre a fait appel et a organisé une collecte pour payer l'astreinte.

La "ZAD" de Dolus est "un concept développé avec la Confédération paysanne", un syndicat d'agriculteurs, a expliqué à l'AFP M. Gendre, qui a créé il y a dix ans Roule ma frite, une association qui recycle l'huile de friture en carburant.

Installée dans une ancienne colonie de vacances appartenant à la commune, elle formera "un lieu alternatif" avec des "activités culturelles et de solidarité", comme de la restauration à base de produits locaux. "On a quatre hectares, dont deux vont être semés pour alimenter les cuisines du restaurant baptisé La colo et fournir les Restos du coeur", explique le maire qui compte "à terme" ouvrir cette ZAD toute l'année et veut y organiser un "Printemps de l'alimentation durable".

Cependant, un collectif de partisans d'un Mac Do' dans la ville s'est aussi créé à Dolus.