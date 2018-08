Le design écologique à la mode belge

Kami Lights

Ben Artside se dit "plieur de lumière". C'est poétique et bien à l'image de ses créations : des abat-jour en origami. Ses modèles uniques et originaux sont réalisés à partir de papier et de bois recyclés provenant de filières durables. Il les réalise à la main dans son atelier bruxellois. Chaque lampe est unique et est personnalisable.

Son site internet : https://www.kamilights.com/fr

Les Cartons d'Anaïs

Une nouvelle vie pour les cartons d'emballage. C'est ce que propose la marque les Cartons d'Anaïs via des meubles et objets fabriqués à partir de cartons récupérés dans différentes boutiques bruxelloises. L'avantage des créations en carton ? Elles sont légères, solides, durables, pliables et donc faciles à transporter et à ranger. A noter que les meubles et décorations peuvent être réalisées sur mesure, en fonction des envies, des goûts et des besoins de chacun.

Son site internet : https://www.lescartonsdanais.be/

Mc&Quak

Mc&Quak est une petite entreprise liégeoise de luminaires. Leur originalité ? Recycler des bouteilles vides de spiritueux pour les transformer en luminaires et leur offrir par la même occasion une seconde vie. Ecologique, donc. Les restaurants et autres établissements leur fournissent les bouteilles, le mieux étant les bouteilles d'exception qui ne sont pas facilement dénichables. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer votre bouteille préférée pour obtenir une lampe personnalisée.

Leur site internet : http://www.mcandquak.be/

Palettophile

Le concept de cette entreprise familiale est de créer et de vendre du mobilier design à base de palettes industrielles recyclées sur la région liégeoise. Le bois ayant vécu, il offre un rendu particulier aux meubles qu'on ne retrouverait pas avec une matière première. Palettophile crée des pièces uniques et sur mesure. Les clients imaginent le mobilier avec eux et sont impliqués au maximum tout au long du projet.

Leur site internet : http://www.palettophile.net/

Walden Project

Walden Project est une marque créée en 2016 par Benjamin Moncarey, designer et permaculteur. Et ces deux caractéristiques se ressentent bien dans ce projet. Son leitmotiv : revisiter les objets du quotidien en leur apportant une touche écologique. Benjamain Moncarey en a fait une collection de mobilier et d'équipements de fabrication artisanale et 100% belge. Seuls des matériaux écologiques sont utilisés : du bois, de l'acier et du béton d'argile. Sa gamme comprend des objets pour la cuisine, le jardinage mais aussi l'autonomie alimentaire, comme en témoignent ses lampes potagères et son lombricomposteur design.

Son site internet : https://www.waldenproject.be/

Pour créer soi-même

Fais-le toi-même est un atelier outillé en libre service pour les avertis ou avec accompagnement pour les novices. Des cours collectifs de savoir-faire manuel sont également organisés par des professionnels. L'atelier partagé est accessible sur abonnement et les cours collectifs sont à la séance. Dans l'atelier, on trouve aussi une ressourcerie en matériaux de récupération issus de déchets d'entreprise. Les fournitures sont disponibles au poids ou à la pièce.

L'adresse : 257 chaussée de Wavre - 1050 Ixelles.

Leila Fery