Rencontre avec nos designers de l'année, Studio Unfold

Depuis ses débuts au tournant du millénaire, le studio Unfold a continuellement repoussé les limites de ce que recouvre le terme " design " en s'aventurant au-delà de ses horizons habituels, objets et mobilier, installations et scénographies, pour finalement incarner une audacieuse idée de la modernité. Formés à la Design Academy d'Eindhoven, aux Pays-Bas, ces designers-hackers sont des prodiges du do-it-yourself et de l'open source, modèle créatif qui implique que les données et les ressources soient à la disposition de tous. Du coup, ils cultivent un subtil mélange de réflexion et d'action qui leur permet d'élargir leur champ de recherches au fil des projets, questionnant au passage notre façon d'envisager l'artisanat, la production industrielle, les notions de copyright ou de libre-accès.

