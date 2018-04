La maison belge Wouters & Hendrix vous ouvre ses portes pour des ventes privées

La maison Wouters & Hendrix, c'est le fruit la rencontre au début des années 80 de Katrin (Wouters) et Karen (Hendrix) à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers où elles étudiaient l'orfèvrerie. Dès leur sortie et depuis près de 34 ans, elles imaginent en duo, plusieurs collections par an, pétries de références à la nature, au surréalisme, aux détails teintés d'humour. Mais aussi une ligne baptisée MyFavourites, collection rassemblant les pièces iconiques de la maison, qui s'étoffe au fil du temps. Evidemment, qui dit bijoux dit moments exceptionnels et symboles, donc bagues de mariage et fiançailles.

Durant trois jours, et fait assez rare, Wouters & Hendrix ouvrira ses portes pour proposer à prix attractifs, ses collections précédentes. Une occasion à ne pas rater pour qui veut s'offrir un objet d'exception.