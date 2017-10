Fashion week: du pantalon thaï chez Hermès au wax africain pour McCartney

- Hermès se tient à carreaux -

Le tablier de cuisine, c'est chic! Dans la collection printemps-été 2018 d'Hermès, les carreaux évoquant l'univers domestique se déclinent à l'envi: sur une cape, une veste serrée à la taille, une jupe, une robe en maille. L'inspiration tablier se retrouve aussi dans une jupe à bretelles en maille de soie couleur ivoire, et une robe à rayures, en maille gaufrée de soie et viscose.

Le pantalon thaï, ou pantalon portefeuille qui se noue à la taille, est l'autre élément clé du vestiaire proposé par la directrice artistique d'Hermès, Nadège Vanhee-Cybulski, qui le propose en twill de soie, en popeline de coton ou en peau de veau velours.

"Ce que j'aime bien dans sa construction, c'est qu'il n'y a pas de couture de côté, seule la fourche du pantalon est assemblée, le reste est libre", a expliqué la créatrice en coulisses.

Côté imprimés, la directrice artistique a voulu rendre hommage à Henri d'Origny, qui a dessiné beaucoup des fameux carrés de la maison. L'imprimé "Grand Manège" se retrouve sur un débardeur ou une tunique en jersey de soie, un pantalon et petit blouson en lin et coton.

- Stella McCartney: denim et wax -

Le denim délavé en voit de toutes les couleurs chez Stella McCartney: vert fluo, rose et bleu. Avec un jean à poches, une veste sans manches, un blouson et une combinaison.

La silhouette est jeune et colorée, oversize et décontractée. La créatrice joue avec le wax, tissu coloré aux motifs africains. Pour cette collection, elle a travaillé avec Vlisco, le fabricant néerlandais de ces pagnes de luxe, et propose des motifs de ventilateurs et de micros.

- Sacai: effets de manches -

Chez la marque japonaise Sacai, les vêtements sont faits de patchworks, qui mêlent le tissu militaire camouflage, le tweed du costume masculin et le nylon d'un blouson d'aviateur. Une jupe est composée de bandes de tissus de différentes matières et couleurs.

Les créations hybrides de la directrice artistique Chitose Abe brouillent les pistes: une veste de tailleur devient une robe, ses manches se nouant sur la poitrine comme une sorte de bustier, avec des bretelles qui évoquent celles des sacs à dos.

- Leonard tahitien -

Les robes en soie de Leonard se parent des couleurs vives de la végétation luxuriante de la Polynésie, source d'inspiration pour la directrice artistique Christine Phung.

La créatrice a aussi puisé dans le vestiaire marin, avec des références aux cirés et à la marinière. Les grandes robes floues prennent des airs de voiles de bateau, qui se suspendent au cou par des cordelettes. Les fleurs exotiques aux couleurs vives s'impriment sur des maillots de bain et des peignoirs soyeux, tandis qu'un imprimé aux petites touches impressionnistes vibre sur un pagne ou une combinaison.

- Les volants de Valli -

L'histoire d'amour entre le peintre italien Mario Schifano et la princesse romaine Nancy Ruspoli a inspiré le créateur Giambattista Valli, qui a voulu célébrer les muses.

"A une époque où tout le monde revendique le pouvoir des femmes, le pouvoir des femmes artistes, je revendique le pouvoir des femmes comme muses (...), inspirant les grands artistes qui ne le seraient pas sans elles", a-t-il dit, semblant faire allusion à la collection de Maria Grazia Chiuri chez Dior en hommage à Niki de Saint Phalle.

Les robes sont légères, faites de volants, couvertes de motifs floraux, de broderies, courtes devant et longues à l'arrière. Les couleurs sont essentiellement pastel. Des petits pulls sans manche apportent une touche plus masculine.