La bible fashion 2.0 : Google lance son portail dédié à la mode

Vous n'aurez pas l'occasion de visiter le département mode du Met, à New York, ou le V&A de Londres pendant vos congés? Via son projet We Wear Culture, Google met les plus belles pièces de 180 institutions à portée de clic. De petites et grandes histoires autour du vêtement, qui se découvrent sans fin.