Shopping : 14 manières de voir la vie en parme

Une palette qui va avoir ses aficionados comme ses détracteurs - le lilas et ses variantes ne laissent personne indifférent. On l'a vue sur tous les podiums ou presque, accompagnée de temps à autre de vert d'eau, de bleu layette ou de rôle pâle. Il suffit de lorgner du côté de Bottega Veneta et Michael Kors pour s'en convaincre. Si on veut adopter le ton de la saison avec modération, reste l'option de l'accessoire, pour céder à la tendance par petites touches.