15 techniques utilisées par les supermarchés pour vous faire dépenser plus

1. Donner envie

Les jolies petites fleurs à l'entrée, l'odeur de viennoiseries, les dégustations à foison, tout est fait pour qu'une envie irrépressible de manger vous envahisse. Un conseil, ne vous rendez jamais dans un supermarché le ventre vide, vous deviendrez rapidement la proie idéale.

2. Associer les aliments

En soit, la technique est simple. Si vous achetez des pâtes et que la sauce tomate est à côté, vous serez forcément tenté de l'acheter aussi n'est-ce pas? Même si vous ne l'êtes pas, vous serez tout de même plus enclin à le faire car ils sont l'un à côté de l'autre.

3. Mettre les articles les plus chers près de l'entrée

Lorsque vous entrez dans un supermarché, vous êtes généralement prêt à dépenser une certaine somme d'argent. C'est pourquoi les articles les plus rentables pour le magasin, comme la boucherie, la boulangerie ou même les fleurs, sont au premier plan.

4. Optimiser la fin des allées

L'espace se trouvant à la fin de chaque allée est un territoire de choix. Les marques dépensent donc beaucoup pour y être présentes. Ces endroits parfaits sont généralement réservés aux sodas, aux collations ou aux bières. Leur but est de créer chez vous, un achat impulsif.

5. Les offres alléchantes dont se méfier

12 euros les 5 tranches de jambon fumé tranchées devant vous? Méfiez-vous, généralement les produits pré-tranchés proviennent du même endroit, et coûteront pourtant bien moins chers.

6. Les allées sans fin

Presque tous les supermarchés adoptent ce plan très spécifique, avec de longues allées parallèles droites qui obligent les clients à marcher sur toute la longueur de l'allée avant de tourner et de faire la même chose, encore et encore. Tout cela pour donner aux clients plus de temps pour potentiellement acheter des articles tout à fait dispensables.

7. Les stands de dégustation

On a tous déjà été tenté par une petite dégustation dans le supermarché où l'on a ses habitudes. Avouez-le, une fois le mets avalé, la tentation est grande de succomber. Ces appâts délicats et savoureux ont pour but de ralentir les consommateurs et de leur présenter de nouveaux produits, de créer ainsi une nouvelle envie pour des produits qu'ils n'ont probablement jamais recherchés auparavant.

8. Ranger stratégiquement

Il est évident que vous êtes plus susceptible d'acheter de la nourriture que vous voyez en premier, donc les articles les plus chers sont habituellement au niveau des yeux, et les moins chers sur les étagères du haut et du bas. Et les articles qui plairont aux enfants? Ceux-ci sont légèrement plus bas sur l'étagère, ils sont donc au niveau de leurs yeux. Et à portée de leurs petites menottes friandes de consommation.

9. Les paniers sont plus grands qu'ils ne devraient être

Des oeufs, du lait et une baguette de pain semblent terriblement solitaires dans un grand panier. Il y a beaucoup de place pour d'autres choses, donc cela vous pousse inconsciemment à ajouter plus d'articles dans votre panier jusqu'à ce qu'il soit complètement rempli. Au supermarché aussi, la "Nature" a horreur du vide.

10. Ralentir le mouvement par une douce musique

Quand vous rentrez dans un supermarché, vous savez généralement ce que vous voulez. Une liste à la main, vous êtes prêt à ne pas succomber. Mais, quand la musique est douce et lente, vous vous sentez bercé par ce son et vous ralentissez. Vous allez donc passer plus de temps dans ce supermarché et du coup y dépenser plus d'argent.

11. Certaines "offres" sont sournoises

Vous aimez faire des affaires, vous avez sûrement déjà remarqué ces offres des plus alléchantes, comme dix paquets de lingettes pour 10 euros. Mais, une fois le prix unitaire calculé, vous vous rendez rapidement compte que le prix est le même, voire moindre, pour dix articles achetés séparément. C'est une technique de marketing très utilisée. Le pire? Cela fonctionne mieux que vous ne l'imaginez.

12. Embellir les fruits et légumes dans la brume

Bien sûr, cela rend les produits plus attrayants, donc vous êtes enthousiaste au moment de remplir votre sac. Mais, cela ne fait pas grand-chose pour garder les fruits et les légumes plus frais plus longtemps. Une chose est sûre par contre cela risquera d'alourdir vos fruits et vous payerez pour cela.

13. Certains articles peuvent être difficiles à trouver

Avez-vous déjà eu du mal à trouver exactement ce dont vous aviez besoin? Ce n'est certainement pas un accident. Les supermarchés veulent que vous vous promeniez à la recherche d'articles et que vous finissiez par passer plus de temps dans le magasin, ce qui leur donne plus d'occasions de vous faire acheter des choses que vous n'aviez initialement pas l'intention d'acheter.

14. La manipulation mentale

Non, le poisson n'est pas forcément "meilleur" en poissonnerie. La plupart des poissons que vous pouvez trouver dans beaucoup de supermarchés qui semblent frais ont déjà été congelés. En choisissant d'acheter du poisson qui est encore congelé et dans la section "produits surgelés", vous pourriez épargner pas mal d'argent.

15. Des couleurs vives pour vous accueillir

Les fruits et les légumes, les fleurs, des livres colorés, les gâteaux et le chocolat. Ces articles aux couleurs vives attirent les yeux et mettent le client de bonne humeur, donc plus amène à acheter.

Traduction Soraya Benatmane

(source DailyMeal)