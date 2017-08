10 couples de stars qui durent (en images)

L'annonce de la séparation de Chris Pratt et Anna Faris a secoué la planète people cette semaine. L'un des couples emblématiques d'Hollywood jette l'éponge après huit ans de mariage. Un de plus. L'amour est-il impossible quand on est célèbre ? Probablement pas. La preuve avec dix couples qui durent.