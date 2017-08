Aznavour star d'Hollywood

"Je suis Français et Arménien, les deux sont inséparables comme le lait et le café", a déclaré Aznavour, en anglais, sous les acclamations des centaines de fans dès son arrivée sur le Hollywood Boulevard.

Quelques minutes avant la cérémonie, qui se tenait à 18h30 GMT, une affiche en haut du théâtre Pantages, dédié aux comédies musicales, annonçait en grosses lettres que le musicien et acteur franco-arménien allait voir son étoile - la 2.618ème de la Promenade de la célébrité - inaugurée et cimentée sur son parvis.

Plusieurs centaines de fans - beaucoup d'Arméniens, mais également des personnes venues de France, de Belgique et d'Afrique de l'ouest - ont chaleureusement accueilli le chanteur, arrivé en costume bleu et lunettes teintées, avec ses invités.

Baydsar Thomasian, membre de l'équipe du sénateur californien Kevin de Leon, qui représente Hollywood où vit une très large communauté arménienne, a pris l'initiative de demander qu'une étoile au nom d'Aznavour brille enfin sur le célèbre "Walk of Fame".

Shahnourh Varinag Aznavourian, de son vrai nom, déclaré par un sondage de CNN et Time en 1998 le "chanteur de variété le plus important du 20ème siècle", a vendu plus de 180 millions de disques, écrit 1.300 chansons dans de multiples langues, et joué dans plus de 60 films.