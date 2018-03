Dix tubes inoubliables de Céline Dion

Ne partez pas sans moi (1988)

En 1988, Céline Dion remporte le Concours Eurovision de la Chanson pour la Suisse grâce au titre Ne partez pas sans moi.

The Power of Love (1993)

En 1993, Céline Dion reprend la chanson de Jennifer Rush pour son album The Colour of My Love et remporte un succès mondial.

Un garçon pas comme les autres (Ziggy) (1993)

Extraite de la comédie musicale Starmania (1976) et puis reprise sur l'album Dion chante Plamandon, la chanson raconte la passion d'une femme amoureuse pour un garçon gay.

Pour que tu m'aimes encore (1995)

Tiré de l'album D'eux, la chanson a été composée par Jean-Jacques Goldman. C'est l'un des titres francophones les plus diffusés dans le monde.

J'irai où tu iras (1995)

Également tiré de l'album D'eux, J'irai où tu iras est un duo rythmé chanté en duo avec Jean-Jacques Goldman.

All By Myself (1995)

En 1995, la chanteuse québécoise reprend ce standard composé et interprété par Eric Carmen et rencontre un succès exceptionnel.

Tell Him (1997)

Chanté en duo avec Barbra Streisand, Tell Him apparaît dans l'album Let's talk about Love et remporte un Grammy Award.

My Heart Will Go On (1997)

Vendu à 18 millions d'exemplaires, la chanson thème du film Titanic est un véritable succès planétaire. Il propulse la chanteuse au rang de superstar.

S'il suffisait d'aimer (1998)

Une nouvelle fois, la chanteuse fait appel à Jean-Jacques Goldman qui lui écrira l'album intitué S'il suffisait d'aimer.

I'm Alive (2002)

Extrait de l'album A New Day Has Come, I'm Alive cartonne dans le monde entier.