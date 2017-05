Miranda Kerr épouse le millionnaire créateur de Snapchat

Le couple s'est rencontré en 2014 lors d'un diner organisé par la maison Louis-Vuitton. Quelques mois plus tard, ils ont été aperçus ensemble et Evan Spiegel en a profité pour officialiser leur liaison via le réseau social Snapchat.

Miranda Kerr est déjà mère d'un enfant de six ans, né de son union avec l'acteur Orlando Bloom.

Une fortune estimé à quatre milliards

L'histoire de l'entreprise partage avec les légendes de la Silicon Valley un emballement des investisseurs, qui l'ont estimée à quelque 20 milliards de dollars, ainsi qu'une part de controverse dans la paternité de son produit vedette, comme en leur temps Facebook ou Twitter.

Snap est toutefois basée loin de la Silicon Valley, sur la touristique plage de Venice Beach à Los Angeles, et l'image projetée par Evan Spiegel, son patron de 26 ans, n'a rien à voir avec celle d'un geek.

Les médias se sont étendus sur l'enfance dorée du jeune Spiegel dans le quartier chic de Pacific Palisades, ses courriels graveleux et ses énormes fêtes d'étudiant, ou encore sa célèbre toute nouvelle épouse, la mannequin Miranda Kerr.

D'après des détails tirés des papiers du divorce de ses parents, deux avocats issus de prestigieuses universités (Harvard et Stanford), il aurait notamment expliqué à son père avoir besoin à 17 ans de près de 2.000 dollars par mois pour ses dépenses courantes, et joué ses parents l'un contre l'autre pour remplacer sa Cadillac par une BMW.

Lors d'une conférence en 2013 à Stanford, Evan Spiegel reconnaissait faire partie des privilégiés. "Je suis un homme jeune, blanc, éduqué. J'ai été très, très chanceux", indiquait-il, ajoutant que pour réussir, "il ne s'agit pas de travailler dur, il faut exploiter le système". Et d'expliquer comment des connexions familiales lui avaient permis d'assister à des cours à Stanford où intervenaient des célébrités de la Silicon Valley, et d'obtenir ainsi un emploi chez l'éditeur de logiciels Intuit.

Ses autres expériences professionnelles, éclectiques, comptent un stage chez RedBull, de l'informatique biomédicale dans un laboratoire, de l'enseignement au Cap... C'est toutefois le design qu'il avait choisi d'étudier à Stanford, pour finalement décrocher juste avant son diplôme et se consacrer à Snapchat.

Forbes évalue aujourd'hui sa fortune à 4 milliards de dollars.