Mode : "Les fils et filles de" chouchous de demain

Qui seront demain les chéris de la mode ?

Harper (5 ans). La petite dernière du clan Beckham est déjà la coqueluche des médias, ses looks vestimentaires étant relayés, notamment via un blog, de par le monde. Un parfait joujou pour Victoria, sa modeuse de maman.

Blue Ivy (5 ans). Fille de Beyoncé et Jay-Z, rien que ça, on l'a connue dans le ventre de sa maman, annonçant en public sa grossesse aux MTV Video Music Awards. La miss a déjà son compte Instagram et devra bientôt partager ses jouets avec... des jumeaux ! Nouveaux chouchous des paparazzis en vue ?

Lila Grace (13 ans). A en croire Kate Moss, sa jeune ado a déjà le sens de la fashion et ne se gênerait pas pour commenter les looks de sa top de maman, lui assénant au besoin un "tu as l'air ridicule". Mère et fille posaient ensemble en couverture du Vogue, l'été dernier.

Emme et Max (9 ans). Les jumeaux de Jennifer Lopez font les bonnes feuilles de la presse people. Et Emme se positionne déjà comme la mini-me de sa mère... Il faut dire que son éducation mode a commencé jeune : à 4 ans, elle assistait à son premier défilé Chanel !

Knox et Vivienne (8 ans). Difficile de prédire quel enfant du clan Pitt-Jolie fera courir les marques... Certains médias se risquent néanmoins à supposer que Knox, enfant biologique du couple aujourd'hui séparé, devrait cartonner, ayant hérité des yeux paternels... A moins que sa jumelle lui vole la vedette ? Brad versus Angelina./Para