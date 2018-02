16 choses à faire gratuitement à la côte belge

1. La mer

La mer elle-même est, bien sûr la plus grande et la plus belle attraction de la côte: piscine, peinture, réserve naturelle, espace détente, aire de jeux, terrain de sport ... tout en un.

2. Balade à vélo

N'oubliez pas de prendre votre vélo avec vous lorsque vous allez à la côte. Vous pourrez faire du vélo tout au long de la journée. Trouvez de l'inspiration pour organiser une agréable promenade : téléchargez la pochette de vélo gratuite avec dix tours à vélo y compris des endroits de halte.

3. Visites guidées

Tant dans la nature que dans les différentes stations balnéaires, vous pourrez participer à des visites guidées. Par exemple, il y a une promenade à travers les dunes de la Panne où vous apprendrez tout sur les herbes comestibles qui poussent là-bas.

4. Evénements gratuits dans les communes de la côte

Tout au long de l'année, des événements sont organisés à la Côte, ainsi que de nombreuses activités gratuites. Gardez un oeil sur le vaste programme côtier pour obtenir les informations les plus récentes.

5. Une promenade au bord de la côte belge aux côtés d'un bénévole.

Les enthousiastes "Belgian Coast Greeters (bénévoles de la Côte belge)" se feront un plaisir de vous faire visiter les communautés côtières, de vous montrer des endroits cachés et de vous parler passionnément de cette belle partie de la Belgique.

6. Balade avec le chien

Westtoer a très bien cartographié les endroits où les randonneurs peuvent se rendre avec leur ami à quatre pattes. Avec un chien à la mer, vous trouverez des informations sur les endroits destinés aux chiens, les possibilités de loisirs pour les propriétaires et beaucoup d'adresses utiles.

7. Pass Gratuit pour la Côte

Avec le pass gratuit, vous bénéficiez de réductions et d'extras sur un grand nombre d'attractions et de curiosités de la Côte. Vous pouvez facilement télécharger le pass en ligne.

8. La Panne

Au sein du Cultuurhuis De Scharbiellie (Musée de la Culture de Scharbiellie) vous pouvez voir la collection d'art océanique de Paul Simpelare, notaire. En plus de la collection permanente, il y a aussi une exposition temporaire en constante évolution.

Dans le Nostalgisch Media Museum (musée des médias nostalgiques), vous trouverez des pièces de collection précieuses, recueillies par Jan Schelschotter. Passionné, Jan, a commencé, en écoutant les conseils de son grand-père, à l'âge de 12 ans avec la collecte de vieilles radios, gramophones et diverses autres choses. Au fil des ans, Jan a acquis une véritable collection.

Un autre bon conseil, pour une activité gratuite à la Panne, c'est une balade à travers la Westhoekreservaat (réserve de Westhoek) ou dans le Dumontwijk (quartier Dumont) ou même sur la plage pour admirer les voiliers bourdonnants.

9. Koksijde (Coxyde) - Oostduinkerke

À Koksijde-Oostduinkerke, vous pouvez escalader la plus haute dune de la côte belge: le Hoge Blekker. La dune fait 33 mètres de haut et possède une belle montée dans le sable mou. Prenez vos affaires de pique-nique avec vous pour profiter de la vue durant un long moment.

Les pêcheurs de crevettes à cheval sont si uniques qu'ils figurent sur la liste Unesco du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. De la plage, vous pouvez voir ces pêcheurs régulièrement au travail sur leurs chevaux. Parfois, ils font même une démonstration de cuisine après avoir attrapé les crevettes.

10. Nieuwport

Une jolie promenade à sur le port de Stad. Vous marchez le long du canal du port et pourrez voir les bateaux à voile naviguer.

Un carillon de cloches est le plus beau carillon qui vous sera donné la peine de voir. Et c'est possible à Nieuport, avec le carillonneur. Vous avez besoin d'un billet de l'office du tourisme, mais c'est gratuit. Il y a aussi des concerts de carillon réguliers. Pour plus d'informations, les dates peuvent être trouvées sur le site Web de Nieuport.

La plus grande marina d'Europe du Nord est située à Nieuport. C'est agréable de jeter un coup d'oeil aux bateaux qui se balancent de haut en bas. Un peu plus loin, le long du Kromme Hoek, vous pouvez vous arrêter pour profiter de l'oeuvre "Le vent souffle où il veut" de Beaufort.Pour un chouette voyage en compagnie de vos enfants, prenez le ferry gratuitement jusqu'à la réserve naturelle de l'IJzermonding. La nature est belle et le bateau lui-même est une copie artistique faite par Roger Raveel.

11. Middelkerke-Westende

Dans le Beeldenpark Beaufort (parc de sculptures de Beaufort) au rond-point de Westende, vous pouvez profiter d'oeuvres d'art originales dans un environnement exceptionnel.

Middelkerke-Westende est la communauté de la bande dessinée de la côte. Le long de la digue, vous trouverez beaucoup de personnages de dessins animés. Il n'y a pas que des personnages de dessins animés, mais aussi des fresques. De cette façon, les murs prennent vie et racontent une petite histoire.

12. Ostende

Remontez le temps et flânez le long des Koninklijke Gaanderijen (galeries royales), une promenade piétonne couverte de 400 mètres de long, construite en 1905.

L'entrée au Domein Raversyde (Domaine Raversyde) est payante, mais la promenade est accessible gratuitement. C'est un morceau de nature unique sur la Côte qui se trouve en partie dans les dunes protégées.

Oosteroever est un endroit agréable à Ostende pour marcher et vous pouvez naviguer librement à bord d'un ferry. Le bateau est une oeuvre d'art de la main de Roger Raveel.

13. Bredene

Het Recreatiedomein Grasduinen (Le domaine récréatif de Grass Dunes) a quelque chose à offrir à tout le monde. Si vous êtes sportif, vous avez le choix entre un parcours de VTT, un sentier cyclable et pédestre, un étang, divers terrains de sport, un équipement de fitness et un terrain de jeux. Vous êtes un amoureux de la nature? Alors vous vous amuserez forcément ici avec cette grande diversité de faune et de flore locale.

Park't Paelsteenveld est avec ses cinq cents variétés colorées et fleuries une véritable perle naturelle. En raison de son emplacement situé entre les dunes et les polders, vous trouverez des prairies avec une flore côtière typique et parfois rare comme le trèfle souterrain, le grand onagre, le caille lait jaune et le genêt bleu. Les espèces communes sont les roses.

14.De Haan-Wenduine

Après une promenade à la deuxième plus haute dune de la Côte, le Spioenkopj avec son pavillon blanc reconnaissable avec ce toit rouge, vous serez récompensé par une magnifique vue à 360 degrés de la mer, la plage, les dunes et l'arrière-pays.

De Concessie à De Haan (quartier de la Concession) est une belle zone résidentielle anglo-normande. Il y fait bon de se promener et de revenir à temps pour la période de la Belle Epoque. Vous pouvez voir la Villa Savoyarde, la résidence d'Albert Einstein en 1933, sur le Shakespearelaan.

15.Blankenberge

Profitez de la vue sur le port de Blankenberge depuis le magnifique Paravang. Blankenberge a également beaucoup plus de joyaux architecturaux tels que les tableaux de tuiles qui ornent différentes maisons.

Marcher sur l'eau? C'est possible sur la longue promenade de 350 mètres jusqu'à la jetée. Vous avez une vue magnifique sur la mer, la plage et la digue. Sur la jetée, vous pouvez prendre un verre, mais ce n'est évidemment pas gratuit.

Le centre d'accueil Uitkerkse Polder peut être visité gratuitement. Vous pouvez admirer une exposition multimédia sur la région. C'est un bon point de départ pour une promenade ou une balade à vélo à travers les Uitkerkse Polders.

Vous pouvez visiter " Huisje van Majutte" (le musée de la maison de Majutte) gratuitement, à condition de consommer. En y accédant, vous faites immédiatement un voyage dans le temps. Huisje van Majutte est probablement la plus ancienne maison de pêcheur sur la côte et vous montre la vie de famille des pêcheurs. Le chalet a donc été habité pendant des générations par une famille de pêcheurs.

16. Zeebrugge

Entre Zeebrugge et Blankenberge se trouve la belle réserve naturelle De Fonteinjtjes (les petites fontaines). Dans la zone des grandes dunes avec des lacs de dunes et des prairies de dunes, vous pouvez faire de belles promenades et repérer des oiseaux sur le chemin.

Marina van Zeebrugge (Marina de Zeebrugge) est un endroit agréable pour se poser, surtout maintenant que l'environnement a été renouvelé.

Saint-George's Day-wandeling (la promenade de Saint-Georges) est un itinéraire merveilleux pour une promenade à pied et à vélo. Vous avez à la fois une vue fantastique sur les foules du Zeehaven ainsi que la plage et la mer.

Si vous voulez profiter de l'art sans visiterde musée, vous pouvez visiter une galerie d'art gratuitement. L'achat n'est évidemment pas obligatoire.

La réserve naturelle de Zwinbosjes (Zwinduintjes) est une région unique avec une flore et une faune uniques en Belgique grâce à la transition entre la mer, la plage, la forêt et le polder.