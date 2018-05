A vos marchés, prêts, partez

A l'initiative de l'Union mondiale des Marchés (WUWM) et de l'association J'aime mon marché, l'évènement met en avant le dynamisme et la modernité de ces places centrales dans la vie urbaine : " la proximité des commerçants, la qualité de l'offre et la mixité sociale en font des lieux uniques d'animation des coeurs de ville ". Le festival attend plusieurs millions de visiteurs, de la Hongrie à la Chine, en passant par les Etats-Unis.

En Belgique, l'opération se décline avec des marchés, bien sûr, mais aussi des ateliers ludiques, mini concerts et concours de cuisine, essentiellement concentrés sur la région bruxelloise. Du 11 au 27 mai, les promeneurs pourront, notamment, participer à un atelier sur l'alimentation durable au Marché bio de la Place Sainte Catherine (16 mai), faire graver gratuitement leur vélo au Marché de Wand (25 mai), écouter les groupes Leo Ullman (26 mai) et Lepoutre (27 mai) au Marché des Antiquaires du Sablon ou encore tenter de remporter un prix à la tombola du Marché de la Chaussée d'Anvers (30 mai). Les communes de Wavre, Esneux, Seraing, Ciney, entre autres, sont également partenaires de la fête.

Carte des marchés participants sur http://www.lylm.be/

Claire Carosone