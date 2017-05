"Astérix chez les Belges" au Centre belge de la BD

"Astérix chez les Belges", sorti en 1979, est le dernier rédigé par le tandem de créateurs des héros gaulois, René Goscinny et Albert Uderzo. Le premier, scénariste, est en effet décédé le 5 novembre 1977 alors que son dessinateur mettait la dernière main à l'album.

"A leur manière inimitable, les deux auteurs décortiquent les us et coutumes de ce pays pour lequel ils ont une sincère affection", commentent les éditions Albert René à propos du 24e tome de la série.

Après avoir brièvement abordé le parcours des auteurs, le CBBD revient au travers d'un parcours ludique sur les nombreuses thématiques développées dans l'album: la Gaule Belgique, les références aux héros et célébrités belges, la langue et les belgicismes, les références à la culture et à l'histoire de la Belgique, la gastronomie et enfin la représentation des Belges dans l'ensemble de la série.

Les éditions Albert René en profitent pour sortir mercredi deux éditions spéciales de l'aventure des Gaulois en Belgique alors que, le même jour, Manneken Pis endossera le costume d'Astérix. Le ketje avait déjà été déguisé en Obélix en 2005 à l'occasion de la sortie en grande pompe de l'album "Le Ciel lui tombe sur la tête".