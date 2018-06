Découvrez La Galice, région merveilleuse du nord de l'Espagne

1. Cies

Dans le top des plus belles îles du monde en 2007, ce petit bout de paradis naturel est un des endroits les plus beaux de la Galice. Cette réserve est constituée de longues plages aux sables blancs et d'eaux turquoises à perte de vue. Mouettes, petits lézards et animaux en tout genre habitent cette île hors du commun. Amoureux de randonnées et de camping, Cies comblera toutes vos attentes. Vous pourrez de plus partir à l'aventure jusqu'au phare de l'île et admirer une magnifique vue à 360°.

2. Sa gastronomie

La Galice est aussi une région prisée pour les amateurs de crustacés. Elle propose un nombre impressionnant de restaurants divers et variés accessibles à tous les budgets. Pulpo a la gallega, arroz con chorizo, tortilla, pimento de pardrón ou les célèbres empanada, le choix ne manque pas.

3. Cap Finisterre

Le cap Finisterre tire son nom de la croyance selon laquelle, il constituait la fin du monde "Finis Terrae" (fin de la terre). Pour beaucoup de pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, ce cap constitue la dernière étape du périple. A ne pas manquer, son magnifique phare, deuxième lieu le plus visité de la Galice, après la Cathédrale de Compostelle.

4. Pontevedra

Ce petit village historique est le paradis du shopping. Vous y trouverez des enseignes du groupe Inditex (Bershka, Zara, ou Pull and Bear) à des tarifs très avantageux par rapport à la Belgique. Car c'est en Galice, à la Corogne précisément, que la première boutique du groupe a ouvert ses portes en 1975. Une étape à ne pas manquer pour les accro du shopping. Pour ceux qui préfèrent déambuler, c'est un lieu pittoresque adapté aux balades de toutes sortes.

5. Balade en mer

Vous n'avez jamais pris le bateau de votre vie? C'est l'occasion où jamais. A partir de 2 euros, voguez vers la ville de Vigo, au large du Ria de Vigo, pour profiter d'une balade en mer, entouré de dauphins. En Galice prendre le bateau est plus commun que prendre le bus, alors vivez local.

6. Son côté festif

Il vous suffira de vous rendre en Galice au mois de juillet ou en plein mois d'août pour vous rendre compte que cette endroit en bercé par la fête. Ses foires, ses spectacles gratuits, sa Fête de l'eau (mi-août), et de la musique, rien n'y est laissé au hasard quand il s'agit d'amusement.

7. Ses thermes naturels

La Galice est la seconde région d'Espagne en matière de sources thermales. L'occasion d'un séjour détente dans le Nord. Des villes comme Orense ou Pontevedra vous offriront de nombreux "trous d'eau", des mares ainsi que des piscines naturelles pour profiter d'un bain chaud en plein air.

8. Saint-Jacques de Compostelle

Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, né au IXe siècle, attire chaque année environ 200.000 randonneurs et pèlerins en quête d'eux-mêmes et de Dieu. Vous pourrez y admirer la célèbre cathédrale et profitez d'une jolie ville sous le soleil. Un incontournable.

Soraya Benatmane (stagiaire)