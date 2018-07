L'île suédoise de Fårö, décor de cinéma et terre de pèlerinage des cinéphiles

Ses hivers n'en finissent pas de mourir, c'est à peine si de ses sols infertiles montent quelques pins et seuls une poignée d'hommes et de moutons la peuplent en toute saison: Ingmar Bergman avait fait de l'île de Fårö, en mer Baltique, un décor de cinéma, son asile et sa dernière demeure.