La France en bonne voie pour conserver son titre de championne du monde du tourisme en 2018

"La France a vécu une année record en 2017 et je pense que nous sommes en bonne voie pour rester champions du monde du tourisme cette année", a déclaré à l'AFP Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État aux Affaires étrangères.

Près de 89 millions de touristes ont visité le pays l'an dernier, un record après deux années plombées par les attentats.

Selon une enquête réalisée du 25 au 27 juillet par MKG consulting auprès d'offices du tourisme, d'hôteliers et de restaurateurs, le taux d'occupation de l'hôtellerie est de 75% en moyenne, de janvier à juin, soit 1,5 point de plus que sur les six premiers mois de 2017. "La saison estivale monte en puissance, on note de plus en plus de départs tardifs car les habitudes des Français ont évolué", dit M. Lemoyne. "Ils partent moins longtemps, mais plus souvent, la saison débute plus tard mais se prolonge pendant les week-ends de septembre et même d'octobre"

