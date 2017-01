Les Cantons de l'est, destination ski au top

Skier dans les Ardennes

Région la plus haute de Belgique, les fameux Cantons de l'Est, et son point culminant Botrange, sont désormais prisés des amateurs de luge, de ski de fond, et autres promenades en raquettes, mais également des amateurs de ski alpin et même de snowboard.

La couche de neige actuelle permet une glisse excellente, sur des pistes éclairées jusqu'à 20h, et les températures qui vont encore descendre dans les prochains jours promettent une ouverture des centres de ski durant une semaine minimum.

Plus de 20 km de ski de fond

De 1,5 km à 14 km (le parcours d'Elsenborn), les pistes proposées ainsi que leurs différentes boucles assurent aux skieurs de fond des parcours de 10 km. Les boucles s'entrecroisent par endroits pour leur permettre de skier des distances de plus de 20 km.

Promenades givrées

Cette période hivernale est idéale pour prendre l'air dans l'est du pays. L'occasion parfaite d'admirer les beaux paysages des Fagnes nappés d'une épaisse couche blanche. En plus des plaisirs de la glisse, les visiteurs pourront s'adonner aux promenades dans la poudreuse et admirer les arbres et les plaines de tourbes enneigés.

Et le snowboard dans tout ça ?

Moins populaire que le ski, le snowboard a ses amateurs, qui apprécieront tout de même la neige à la Baraque de Fraiture, au Val de Wanne et au Thier des Rehxon, à Spa. Certainement la plus populaire auprès des amateurs de snowboard, la Baraque de Fraiture offre de jolies pentes sur 3 pistes, ainsi qu'une zone snowpark, avec des sauts et des tournants. Un kilomètre de descente qu'il faudra cependant remonter en tire-fesses, ce remonte-pente en général souvent méprisé des snowboarders.

Plus d'informations et prix des locations et forfaits : www.ski-baraquedefraiture.be