Les fermes de Wallonie vous ouvriront leurs portes le 24 et le 25 juin

La 21ème édition des Journées Fermes Ouvertes aura lieu la semaine prochaine, les 24 et 25 juin. A cette occasion, 66 fermes wallonnes s'apprêtent à ouvrir leurs portes pour faire découvrir leur exploitation au grand public.

L'objectif de cet événement annuel est de donner à tous les citoyens l'opportunité d'apprendre ou de mieux comprendre le monde agricole. "Tous les profils seront représentés: des élevages traditionnels, bios, des autrucheries, des apiculteurs, etc." commente Vanessa Poncelet, responsable communication à l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (Apaq-W).

Entre activités de découverte, jeux et dégustation, ces journées sont l'occasion d'aller à la rencontre des agriculteurs belges.

Pour les curieux

Les différentes exploitations agricoles vous feront découvrir ce qu'il se passe derrière leurs murs de leurs exploitations. Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur l'apiculture, la viticulture, la composition florale ou encore sur la fabrication de fromages et de sorbets. Ces ateliers sont accompagnés d'une visite de la ferme, dans lesquelles seront exposés machines et animaux.

De la collecte de fraises à la visite de vignobles en passant à la découverte de l'élevage d'autruches, vous pourrez visiter un panel d'exploitations très différentes tant au niveau de leurs activités agricoles que de leurs modes de production.

Pour les gourmands

Les agriculteurs exposeront leurs produits dans des stands de dégustation. Miels, confitures, vins et fromages seront au rendez-vous.

Pour les enfants

Les fermes qui ouvrent leurs portes proposent des activités pour les enfants en plus des activités de découvertes. Pendant que les parents se détendront aux stands de dégustations culinaires, les enfants se verront proposer des balades équestres, des jeux dans les ballots de pailles, des ateliers de grimage et même des châteaux gonflables.

"Chaque année, cet événement attire plus de 100.000 personnes. C'est l'occasion de véritablement voir les coulisses des exploitations agricoles. Certaines personnes font même plusieurs exploitations sur le week-end", souligne Mme Poncelet.

Pour ces journées "fermes ouvertes", 7 fermes sont situées en Brabant wallon, 14 en province de Luxembourg, 7 en province de Liège, 21 dans le Hainaut et 17 dans la province de Namur. Elles sont toutes listées sur le site internet des Journées Fermes Ouvertes, par régions ainsi que par type d'exploitation.

Chloé de Radzitzky/Belga