Trois nouveaux guides pour découvrir Bruxelles vraiment et autrement

"Bruxelles is the new cool" disait il y a quelques semaines un magazine culturel parisien grand public. Mais Bruxelles est bien plus que ça, pour un peu qu'on se donne la peine d'en percer le vernis contemporain. Parce que connaître une ville, c'est avant tout la pratiquer, il convient de fermer son guide pour petit malin ou porteur de sac à dos, et d'observer. Observer les habitudes du local. Car rien de pire que de vivre dans une ville pour quelques jours ou pour la vie, et se retrouver parmi des hordes de touristes biberonnées aux même références et lieux de pèlerinages.

Trois publications récentes pourraient vous aider à toucher du doigt l'âme de Bruxelles, ville aux facettes multiples, paradoxales et au charme bon enfant.

Pour les déambulateurs

Le premier est signé de la plume d'un duo de journalistes, dont le second porte aussi la casquette d'humoriste, à savoir Selena Scalzo et Guy Verstraeten, désormais connu du peuple français sous le pseudonyme hidalgo de Guillermo Guiz, langue bien pendue officiant dans l'écurie France Inter. Ambassadeur du charme bruxellois, a priori abordable et joyeux, ce jeune homme et son acolyte féminine se sont pris au jeu de livrer leurs 200 adresses préférées de la capitale, plus précisément celles qu'ils aimeraient faire connaitre à un ami. Un ami en lequel ils voudraient infuser le virus de cette ville. Au final, beaucoup de visites, de balades, de déambulations qui font pénétrer le coeur de Bruxelles et ses 19 communes. Une manière de faire qui offre en plus l'avantage de laisser de côté l'aspect plus consumériste de la ville. Bien vu.

Partager Extrait : "Si les oies et canards s'intéressaient un tant soit peu à l'architecture, le spectacle que leur offre la Maison Pelgrims pris en contreplongée les ravirait certainement."

Bruxelles, 200 lieux incontournables, Guy Verstraeten & Selena Scalzo, éditions Racine, 2018. 14,95 euros

Pour les esthètes

Le second guide a pris le parti d'interroger quatre designers installés à Bruxelles (Damien Gernay, Jean-François D'Or, Marina Bautier et Gioia Seghers) sur leurs endroits préférés pour manger, boire, visiter, acheter, dormir. Le tout forme une compilation en format de poche de ce que la capitale peut faire de plus beau, pointu et/ou confidentiel - certaines adresses n'étant connu que des voisins de celles-ci. Des lieux qui raviront les esthètes, les amateurs d'art et d'adresses qui en mettent plein les yeux.

Brussels by designers, eat, drink, visit, shop, sleep, collectif, (en anglais) édité par visitBrussels, 2018. Format poche, 128 pages. Prix : 8,50 euros. Disponible dans les bureaux d'accueil de visit.brussels et dans certaines librairies bruxelloises.

Pour les jouisseurs

Ce troisième guide s'adresse peut-être plus aux curieux qui aiment goûter une ville: ses bars, ses boutiques, ses hôtels, ses restaurants, ses adresses pour occuper les enfants, pour tâter de la culture locale (boulette, bière, frites, pistolet, abats (en cuisine, pas en musique)) etc. Toutes ces adresses qui ne feront que confirmer au visiteur qu'en 2018, Bruxelles est vraiment en place. The new cool comme disent les Inrocks.

Aimer Bruxelles, 22 adresses à partager, d'Emmanuelle Hubert et Mélissa Monaco, éditions Mardaga, 16,90 euros