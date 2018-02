Voici ce qu'il faut voir, faire, manger dans chaque pays pour le découvrir vraiment

Italie

Venise

"Près de Venise, découvrez les voies navigables intérieures sur la Brenta en passant par Padoue et les collines Euganéennes.

En tout, environ 70 kilomètres de voies navigables entourées d'un paysage idyllique, le long des berges de la rivière Brenta et des villas de campagne vénitiennes jusqu'à Padoue, la troisième plus ancienne université d'Europe, pour enfin parvenir jusqu'aux pieds des collines Euganéennes et de la cité médiévale de Monselice."

Florence

"Non loin de Florence, le paysage littéraire Giosuè Carducci situé à Castagneto Carducci. Les "paysages littéraires" sont des itinéraires culturels où les écrivains et poètes italiens ont vécu ou créé leurs chefs-d'oeuvre."

Rome

"Tout près de Rome, le petit village de Tolfa, au sommet d'une colline et situé à seulement 45 minutes de Rome, accueille depuis 20 ans le prestigieux Institut culturel norvégien-italien et est ainsi devenu un véritable pôle d'échanges culturels, littéraires et scientifiques entre l'Europe du sud et du nord. Son musée archéologique consacré aux vestiges étrusques vaut également le détour."

Croatie

Dubrovnik

"Marchez autour des murs de la ville, dégustez du vin Malvasija, mangez un traditionnel poisson grillé avec de la betterave argentée et des pommes de terre, puis finissez avec une "roata".

Plitvice

"Promenez-vous près des cascades, buvez un "¨ljivovica" (un brandy de prune) et mangez un plat de viande séchée et fumée accompagnée de choucroute et de pommes de terre, avant de commander un "licka pita" pour le dessert."

Zagreb

"Visitez la cathédrale, le Gornji grad (la haute ville) avec l'église St Mark, la place Jelacic et le marché de la ville, savourez un "¨trukli" et un "Zagrebacki schnitzel", digérez-les avec une bière locale ou un vin sec local mélangé (moitié-moitié) avec de l'eau gazeuse Jamnica, une boisson localement appelée "gemi¨t"."

Pays-Bas

Amsterdam

"Profitez d'une balade le long des canaux en louant un vélo ou en embarquant pour un tour en bateau. Rendez-vous au Rijksmuseum, au Musée Van Gogh ou encore à la maison d'Anne Frank, avant de vous attabler à la terrasse d'un charmant café."

La Haye ou Rotterdam

"Vous pourrez visiter le Parlement néerlandais ainsi que la Mauritshuis à la Haye, ou bien partir à la découverte de la ville moderne de Rotterdam et visiter son port, le plus grand d'Europe."

Nourriture

"Goûtez à la cuisine néerlandaise et à ses gourmandises célèbres, comme les "poffertjes", les "krokets" ou encore les "frikandels". Si vous préférez déguster un plat un peu plus élaboré, optez pour un "rijsttafel", un plat succulent à base de riz, d'origine indonésienne.

Les Hollandais ont introduit le rijsttafel lors de leur présence en Indonésie, d'où son nom néerlandais. Enfin, n'oubliez pas de rapporter les célèbres "stroopwafels" en souvenir"

Mexique

Mexico

"Visitez Mexico, non seulement parce ce qu'il s'agit de la capitale du Mexique, mais également car c'est une ville qui a de nombreuses choses à offrir pour un court séjour.

Commencez votre séjour par le centre historique, un incontournable de la ville. Rendez vous ensuite à la place de la Constitution nommée "Zócalo", à la cathédrale, aux peintures murales du Palais National, et profiter d'une balade dans la rue Madero, au Palacio de Bellas Artes ou encore à l'Alameda.

Pour en apprendre un peu plus sur l'Histoire du Mexique, rendez-vous au musée d'Anthropologie et d'Histoire. Son architecture soignée vaut sans aucun doute le détour. Pour les amateurs d'art contemporain, le musée Tamayo offre une très belle sélection d'expositions temporaires, en plus de nombreuses oeuvres d'artistes mexicains."

Coyoacá

"Visitez cette ancienne colonie ayant beaucoup conservé de son passé, et dont le centre est un véritable lieu de loisirs pour les familles. En outre, on y trouve la maison de Frida Kahlo, et le musée Anahuacalli de Diego Rivera. Si le temps vous le permet, profitez-en pour visiter les pyramides de Teotihuacán. Ne manquez pas l'occasion de visiter les marchés, tels que le Mercado de San Juan ou le Mercado de Medellín."

Nourriture

"Goûtez les tacos de pastor, suadero ou campechanos dans la rue et découvrez la succulente cuisine contemporaine mexicaine."

Hongrie

Budapest

"Marchez sur le pont Margaret, longez les rives du Danube à Budapest, visitez le Parlement, faites un tour en bateau, visitez le château.

D'autres villes incontournables à visiter : Szentendre (25 km au nord de Budapest), Visegrád, le coude du Danube et Tihany (lac Balaton). Les visiteurs devraient essayer : l'un des thermes de Budapest (Gellért, Rudas ou Lukács)."

Nourriture

"Dégustez la goulash hongroise, la soupe de poisson, le Wiener Schnitzel, la ratatouille hongroise, le chou farci, et les gâteaux : le Dobos, et le Somlói galuska."

Costa Rica

"Découvrez les paysages étonnamment variés du Costa Rica, avec ses forêts luxuriantes, ses réserves naturelles et ses plages tropicales, qui ont quelque chose à offrir à chaque voyageur."

Nicoya

"Les amoureux de plage resteront le long de la côte Pacifique et se dirigeront vers Guanacaste et la péninsule de Nicoya."

Puerto Viejo

"Les amateurs de nature iront dans les plaines du nord ou le long de la côte Caraïbes. Ils visiteront Puerto Viejo, avant de se rendre dans la forêt de nuages de Montverde et de faire l'ascension du volcan Arenal."

San José

"S'ils veulent découvrir San José, la capitale, ils visiteront le théâtre national, la cathédrale, le quartier Amón (l'un des plus vieux du pays), le parc national, les musées du jade et de l'or, et le zoo national."

Nourriture

"Le repas typique du Costa Rica se compose de riz, de haricots, de poulet ou de viande, de bananes mûres et des fruits produits tout au long de l'année."

Autriche

Vienne

"Découvrez la capitale et son château de Schönbrunn. Ainsi que l'ancienne résidence impériale d'été qui fut construite sous le règne de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche qui vaut définitivement le détour."

Salzbourg et Oberndof

"C'est à Oberndorf que se situe la chapelle où la chanson Douce nuit a été jouée pour la première fois la veille de Noël en 1818."

Nourriture

"Vienne est célèbre pour ses petits cafés, qui offrent une large sélection de différents cafés et de friandises (Sachertorte, Linzer Torte, et Kaiserschmarrn). Pour ceux qui aiment les plats de viande, le Wiener Schnitzel est un incontournable."

République dominicaine

"La République dominicaine possède une grande diversité de plages, de sable doré au nord, de sable blanc à l'est et de sable noir ou de rochers au sud. Cette diversité permet aux gens de jouir d'une expérience variée dans les Caraïbes.

Expérimentez le catamaran sur l'île de Saona : nager dans ses eaux claires et marcher sur son sable blanc, une expérience inoubliable.

Une autre option est de se rendre à la baie de Palmar de Ocoa, où les visiteurs peuvent notamment profiter d'une vue spectaculaire accompagnée d'une douce brise, avant d'aller visiter la baie d'Ocoa, où il est possible de déguster une sélection de vins du vignoble le plus important du pays.

"Le dimanche est le meilleur jour pour se balader à vélo dans les rues de celle que l'on surnomme la "première ville d'Amérique", en y explorant les sites culturels, les boutiques de design locales et les cafés."

Nourriture

"Les touristes peuvent profiter d'un large choix de plats de la gastronomie locale au sein du quartier colonial."

Norvège

Oslo

"Visitez Oslo et ne passez pas à côté de son opéra, le musée Munch, le parc de Vigeland ainsi que le musée Fram. Il n'y a pas de meilleur endroit pour boire un verre au bord du fjord qu'à l'Opéra d'Oslo. Son architecture est splendide, et les enfants peuvent y jouer tranquillement sur le toit."

À deux pas, profitez de Sørenga pour une baignade au milieu d'une oasis urbaine, puis ne manquez pas le musée Astrup Fearnley."

Bergen

"Prenez le train pour Bergen et flânez le long du charmant quai de pêche jusqu'à Fløyen. La balade vous mènera jusqu'à un très joli quartier historique d'où vous pourrez admirer une vue imprenable sur Bergen, le fjord et les montagnes. Si vous préférez, il est aussi possible de prendre le téléphérique et redescendre à pied".

Profitez de la nature et du plein air est considéré comme un passe-temps national en Norvège, à l'image de notre vision quant à la préservation et l'utilisation de la nature."

Nourriture

"Vous ne pouvez pas visiter la Norvège sans goûter aux fruits de mer de la région tels que le saumon ou les crevettes, cuisinés de façon classique ou plus moderne. Goûtez également à l'incontournable fromage de chèvre, le "geitost", que tous les Norvégiens utilisent pour leur "matpakke" : le fameux sandwich fait maison qu'ils emportent aussi bien à l'école qu'au travail."

Equateur

Quito

"Visitez la vieille ville de Quito, puis aller visiter la "Mitad del Mundo". Le lendemain, rendez-vous à Mindo Valley, cette forêt subtropicale située à seulement deux heures de la capitale."

Nourriture

"Pour le petit-déjeuner, demandez un café avec des "bolones verdes". Pour le déjeuner, goûtez le ceviche de crevettes, le "locro" (une soupe de pommes de terre), le "seco de gallina", la glace aux fruits et les crêpes au chocolat, faites avec le meilleur cacao du monde. Enfin, pour le dîner, goûter une succulente soupe au poulet."

12. Finlande

Helskinki

"Visitez le centre-ville, explorez l'architecture de Jugend dans la vieille ville et découvrez le style des bâtiments modernes et durables de Jätkäsaari ou Kalasatama.

Visitez les îles qui entourent la ville et la forteresse Suomenlinna ainsi que la vieille ville de Porvoo et ses belles maisons en bois. Mais également, le parc national Nuuksio à Espoo. "

Visitez la cathédrale, l'église de Temppeliaukio, le musée Ateneum, le musée d'art contemporain Kiasma, la vieille halle du marché d'Helsinki, le Tori Korttelit et son quartier design ou encore les complexes de sauna publics Löyly et Allas Sea Pool.

Dans le courant de l'année 2018, un nouveau musée d'art passionnant ouvrira ses portes au coeur d'Helsinki : l'Amos Rex."

Nourriture

"En Finlande, il faut impérativement goûter aux saveurs pures et naturelles locales, comme le poisson d'eau douce et le renne, ou les baies et les champignons. La nourriture locale et sauvage a un goût intense, pur et propre au pays. Le traditionnel pain de seigle finlandais est également un incontournable."

Canada

Montréal

"Les visiteurs peuvent profiter d'une mosaïque de cultures dans l'une des plus vieilles villes du Canada. Flânez dans les charmantes ruelles pavées de la vieille ville pour voir comment la ville a commencé à se développer et découvrez la basilique Notre-Dame et son incroyable art de vitrail.

Baladez-vous dans le parc du Mont-Royal, pour profiter de la vue.

Après avoir découvert la partie historique de la ville, allez faire un tour dans les boutiques situées le long de la rue Sainte-Catherine, l'une des plus longues avenues commerçantes du Canada. Vous trouverez même de la maroquinerie vegan chez Matt & Nat.

Le soir venu, une visite de Montréal ne serait pas complète sans une soirée à un match de hockey. Profitez de la passion des fans des Canadiens de Montréal (ou "Habs", comme on les surnomme). Les "Habs" peuvent se targuer d'être la plus ancienne équipe professionnelle de hockey sur glace au monde, et d'avoir des fans extrêmement fidèles."

Nourriture

"En termes de cuisine, Montréal saura vous faire plaisir. Vous ne pouvez pas manquer un sandwich à la viande fumée de la charcuterie de Schwartz's, renommée dans le monde entier.

Prenez également le temps de découvrir pourquoi les bagels à la montréalaise sont si appréciés, et emportez un sac de St-Viateur pour vous faire plaisir une fois de retour à la maison.

Enfin, savourez l'un des classiques des mets franco-canadiens, comme la poutine. Cette recette traditionnelle est simplement composée de frites recouvertes de fromage et de sauce, mais il y existe une infinité de façons originales de profiter de ce plat revigorant."

Philippines

Cebu

"Les voyageurs devraient sans aucun doute visiter les îles et le meilleur moyen pour le faire est de passer par Cebu, afin d'éviter tous les embouteillages des routes aux alentours de Manille. L'île de Cebu propose elle-même de nombreuses attractions, en plus de plages magnifiques."

Bohol

"L'île de Bohol se trouve à seulement 2 heures de ferry et offre entre autres de longs bancs de sable blanc, les Chocolate Hills, et la magnifique rivière Loboc. On y trouve également de nombreuses églises anciennes, qui ont malheureusement subi divers dommages depuis le tremblement de terre d'il y a quelques années, mais sont actuellement en cours de restauration."

Nourriture

"Ne manquez surtout pas le plat local typique : le "lechon", un succulent porc grillé, ainsi que le "sutokil", un poisson qui peut être préparé de 3 façons : grillé, en soupe ou bien comme du ceviche."

Nouvelle-Zélande

"La Nouvelle-Zélande a beau être un petit pays, celui-ci est rempli de paysages naturels à couper le souffle, de villes modernes dynamiques, de pistes cyclables et pédestres pittoresques, de nombreuses activités artistiques et culturelles, d'activités d'aventure et de lieux de tournage."

Nourriture

"Goûtez à quelques-uns des célèbres boeufs, agneaux et huîtres de Nouvelle-Zélande, le tout arrosé de pinot noir et de sauvignon blanc."

Guatemala

"Les touristes doivent absolument visiter le "vieux Guatemala" à seulement 40 kilomètres de la capitale, une ancienne ville coloniale inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

À partir d'Antigua, il est possible de visiter le lac Atitlán, où vous apprécierez la culture maya, mais aussi d'escalader des volcans actifs, à deux pas de la capitale, comme le 'Pacaya' ou le 'Volcán de Fuego."

Nourriture

"On trouve quelques-uns des meilleurs restaurants à Antigua Guatemala. Testez la "Parrillada Chapina", le rôti, les haricots noirs, le riz et le guacamole. Il y a également des plats plus élaborés comme le 'Ka'ik', qui est une soupe épaisse faite avec de la dinde et des épices uniques du Guatemala."

