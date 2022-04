Burger de lentilles avec noix de cajou et relish à la mangue et au concombre

Une alternative végétarienne savoureuse pour ceux qui aiment les hamburgers.

Temps de préparation/ 1 heure 20 minutes – Pour 4 personnes

Ingrédients

Pour le burger

huile végétale

1 oignon rouge

2 gousses d’ail

1 piment rouge

2 cuillères à café de graines de coriandre moulues

1/2 c. à café de graines de moutarde brune

1/2 c à café de graines de moutarde jaune

bouillon de légumes

1 cuillère à soupe de pâte de curry (doux ou épicé)

25 g de pâte de cajou

50 grammes de noix de cajou

1 oeuf

1/2 b botte de coriandre

4 cuillères à soupe de farine de pois chiche

pain naan

Pour le Relish :

1/2 mangue

1/2 concombre

1 cuillère à café de sambal

1 cuillère à café de sucre

le jus d’1/2 citron vert

sel

Pour la Crème de coriandre

1 boîte de crème de coco

1 bouquet de coriandre

Préparation

1. Préparez la relish un jour à l’avance : pelez la mangue et dénoyautez le concombre (mais ne les épluchez pas). Râper les deux et les mélanger avec les autres ingrédients. Placez dans un endroit frais pendant la nuit.

2. Faites chauffer l’huile dans une casserole. Hacher finement l’oignon, l’ail et le piment. Faire revenir la coriandre et les graines de moutarde. Rincez les lentilles, ajoutez-les à la casserole et couvrez-les de bouillon de légumes. Faire cuire jusqu’à ce qu’elles soient al dente. Egouttez, mais récupérez le liquide. Réduire les lentilles en purée avec les 6 ingrédients suivants et 2 cuillères de farine. Ajoutez jusqu’à 6 cuillères du liquide de cuisson pour créer une purée lisse. Mettez dans un endroit frais pendant 1 heure.

3. Crème de coriandre : Ouvrez la boîte de lait de coco, récupérer la masse solide qui se trouve au-dessus du lait liquide. Mélangez 4 cuillères à soupe de ce mélange avec la coriandre. Mettez de côté dans un endroit frais.

4. Former 4 burgers à partir du mélange de lentilles et les rouler dans 2 cuillères à soupe de farine. Cuire les burgers de lentilles dans l’huile d’une poêle antiadhésive à feu moyen.

5. Coupez le pain naan en deux et disposez-y les burgers. Bien égoutter le relish et le disposer sur les hamburgers. Terminer avec la crème de coriandre. Servez immédiatement.