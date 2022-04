Burger vietnamien au tofu

Un délicieux burger épicé qui donne envie de se lécher les doigts.

Temps de préparation 25 minutes – Temps de préparation 20 minutes

Ingrédients Pour 4 personnes

Pour les hamburgers

280 gramme de tofu ferme

1 échalote

1 cuillère à soupe de basilique thai

1 petit piment

1 poignée de coriandre fraîche haché

5 cuillères à soupe de farine de sarrasin

1 cuillère à soupe de purée de citronnelle

1 cuillères à soupe de graine de sésame

3 cuillères à soupe de sauce sriracha

1 cillère à soupe de purée de tomate

Huile d’olive, pour la friture

Pour la garniture

4 pains à hamburger grillés

1 carotte, en lamelles

une poignée de cresson

2 oignons de printemps, finement hachés

1/4 de concombre, en lamelles

4 cuillères à soupe de mayonnaise végan

4 cuillères à soupe de sauce sriracha

quelques graines de sésame

Préparation

1. Préchauffez le four à 180 °C et tapissez une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé.

2. Préparez d’abord les hamburgers. Dans un grand bol écrasez le tofu à l’aide d’un pilon ou brisez-le en petits morceaux à la main. Ajoutez le reste des ingrédients pour les hamburgers dans le bol ( sauf l’huile d’olive) et mélangez bien. N’écrasez pas trop le mélange de hamburgers pour éviter de le transformer en un mélange pateux. Il est maintenant temps de façonner les hamburgers. Saupoudrez vos mains d’un peu de farine de sarrasin pour que le mélange de burger ne colle pas à vos mains. Vous devriez pouvoir faire 4 grands hamburgers.

3. Cuisez les hamburgers à la poêle avant de les mettre au four. Faites chauffer de l’huile d’olive dans une poêle antiadhésive à feu moyen et faites cuire les hamburgers pendant environ 3 minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

4. Placez les hamburgers sur la plaque de cuisson et faites-les cuire au four pendant 15 minutes. Pendant ce temps, préparez la vinaigrette (voir ci-dessous) et la garniture. Retirez les hamburgers du four. Servez les burgers dans un petit pain grillé et accompagné de carotte, cresson, oignon nouveau, concombre, mayonnaise végétalienne, sauce sriracha et graines de sésame.