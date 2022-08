Café frappé, café glacé : 5 façons de servir un café froid

Avec ces chaleurs tropicales, on se laisse tenter par la version glacée de son petit noir. Mode d’emploi.

Le café frappé

Pour les puristes, c’est le seul café glacé qui existe. Il serait né en Grèce en 1957. Plus précisément lors de la foire internationale de Thessalonique. Ne trouvant pas d’eau chaude, un employé de la marque Nescafé aurait mélangé son stick de café soluble avec de l’eau froide et du sucre dans un shaker. Depuis le café instantané a été délaissé par de nombreux barista pour du café en grain. De quoi offrir des saveurs plus subtiles.

On le prépare à la manière d’un expresso, mais en doublant la dose. Le but est d’obtenir un café très fort, car ce dernier va être dilué avec les glaçons (environ 130 grammes de glaces). On verse le café et les glaçons dans un shaker qu’on secoue énergiquement. On notera que plus le glaçon est creux, au plus il se cassera vite. A contrario, de gros cubes ralentiront le refroidissement. Si vous n’avez pas de shaker, mélangez avec un fouet électrique dans un récipient haut ou dans un blender qui supporte les glaçons. Sachez qu’une belle mousse onctueuse en surface est gage de succès.

Si vous souhaitez le sucrer (une hérésie pour certain), optez pour du sirop de sucre et non du sucre classique qui se dissoudra moins facilement. On peut aussi y ajouter de la cardamone ou encore de la cannelle.

Cold brew

Ce café froid a un ingrédient essentiel et c’est le temps. On conseille de le laisser infuser au minimum une nuit (16h). Il faut 1/3 de café pas trop finement moulu pour 2/3 d’eau peu minéralisée. On filtre très lentement le mélange à l’aide d’une mousseline à fromage, d’un chinois ou, à défaut, d’un filtre à café. Le jus de café se conserve jusqu’à 10 jours au frigo. L’idéal est de servir dans un verre rempli de glaçon. On versera le mélange jusqu’à 3/4 du verre avant d’ajuster avec de l’eau ou du lait.

L’iced latte

Un iced latte, ou café latte glacé, est en réalité un double expresso auquel on rajoute 14 cl de lait (de vache, amande, soja ou pourquoi pas coco) et trois glaçons.

L’affogato al caffè

C’est un « café noyé ». Il se compose d’une boule de glace à la vanille sur laquelle on verse un expresso chaud. Le tout se déguste à la petite cuillère.

Frappuccino aromatisé

Il se compose d’une tasse de café noir qu’on laisse refroidir. Dans un blender, on verse le café, des glaçons, une boule de glace (vanille, moka, spéculoos, praliné, chocolat blanc ou noir,…). On mixe le tout jusqu’à obtenir un mélange homogène. On le sert dans un verre. On peut rajouter de la crème fouettée, des copeaux de chocolat, du caramel ou des amandes grillées.

En bonus: un café glacé super facile

Remplissez un bac à glaçons de café. Attendez qu’il refroidisse et conservez le tout au congélateur. Il vous suffira de démouler quelques glaçons de café et de rajouter un peu de lait pour obtenir une boisson glacée minute.