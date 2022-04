Ces confiseries traditionnelles qui résistent aux sucreries industrielles (en images)

Le septuagénaire en keffieh et robe traditionnelle blanche dirige l’une des plus anciennes confiseries de son pays, Hussain Mohammed Showaiter, fondée en 1850. « Bahreïn est devenu célèbre pour ses confiseries en étant pionnier dans cette industrie dans la région du Golfe », raconte Mohammed Gharib à l’AFP.

Selon lui, la popularité de ses sucreries « perdure jusqu’à aujourd’hui ». « Hussain Mohammed Showaiter a tenu à développer cet artisanat et l’a transmis à ses enfants et petits-enfants », affirme Mohammed Gharib. Pour Mohammed Al-Fardan, les sucreries bahreïnies restent « l’aliment principal sur la table » à chaque rupture du jeûne du ramadan. « Leur présence rappelle le patrimoine et le sens de l’hospitalité à Bahreïn », explique à l’AFP ce banquier de 51 ans.

Et dans une région du Golfe qui souffrent du succès du fast-food, il tient à souligner que « les sucreries modernes contiennent des conservateurs contrairement aux confiseries traditionnelles ».Si les artisans de Manama ont à coeur de défendre cet héritage, ils n’hésitent pas pour autant à innover pour attirer les plus jeunes. C’est le cas de Saleh Al-Halwaji, qui travaille avec sa famille pour la boutique Al-Halwaji dont il a héritée.

Ces confiseries traditionnelles qui résistent aux sucreries industrielles © Belga

« Mon père travaillait dans les confiseries et on l’aidait après l’école. Aujourd’hui, on travaille dans ce même domaine avec nos propres enfants », raconte ce père de famille à l’AFP. Pour « sauver » cet artisanat, Saleh Al-Halwaji dit « s’efforcer à faire évoluer les friandises et à suivre l’air du temps tout en conservant leur caractère populaire ».