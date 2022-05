Chocolow, une pâte à tartiner chocolatée belge inédite, à base de… carottes locales

Chocolow est une pâte à tartiner chocolatée à nulle autre pareille de par sa composition originale à base de… légumes.

Louis Falisse, père de deux enfants, est parti d’un constat alarmant pour créer sa pâte à tartiner chocolatée originale : tous les produits présents en supermarché contenaient beaucoup trop de sucre à son goût pour le petit déjeuner de ses enfants en bas-âge. Une tartine de « choco » classique contient en effet en moyenne 50% de sucres, ce qui représente 63% des apports en sucres ajoutés quotidiens recommandés par l’OMS pour un enfant et près de 30% pour un adulte.

Une seule solution : créer sa propre recette familiale pour pallier cette lacune. Avec sa compagne Virginie, il se lance alors dans l’élaboration de recettes de pâtes chocolatées à base de légumes, sur le modèle des gâteaux à la courgette et à la betterave. Avec ses enfants et son entourage direct comme premiers testeurs.

« Le premier test réalisé avec 80% de betterave et 20% de chocolat était tout simplement dégueulasse« , avoue sans concession Louis Falisse. Il ne se décourage pas pour autant et après des heures et des heures de tests, il arrive finalement à une recette qui tient enfin la route. Sa première version, inédite, est à base de carottes, pour l’apport en sucres naturels et la texture agréable.

Le premier test réalisé avec 80% de betterave et 20% de chocolat était tout simplement dégueulasse

En y ajoutant du chocolat noir équitable ainsi que de la purée de noisettes, Louis Falisse obtient une savoureuse combinaison bio, végétale, vegan, sans gluten, et sans huile de palme. Dans sa dernière version, sa pâte à tartiner choco/noisette contient 40% de légumes et 75% de sucre en moins. Il n’a alors qu’une seule envie : partager au plus grand nombre cette recette familiale inédite composée d’aliments plus nutritifs, moins caloriques et meilleurs pour la santé. La marque Chocolow était née.

« Chocolow est une alternative locale (imaginée et produite à Bruxelles avec des légumes belges), plus saine (75% de sucre en moins, 25% de calories en moins, source de magnésium et riche en fibres), durable (certification bio, produit dans un atelier de travail adapté) et pleine de goût« , résume l’entrepreneur. Cette première pâte à tartiner à base de légumes est un produit unique en son genre en Belgique.

Déculpabiliser les « addicts » au chocolat

« Il faut quand même une certaine phase d’adaptation pour adopter le produit quand on est habitué aux autres pâtes à tartiner classiques « , prévient l’entrepreneur. L’idéal étant d’habituer les jeunes palais directement avec cette alternative moins sucrée.

Chocolow se présente également comme une solution pour les personnes qui souffrent de diabète et qui désirent s’offrir de temps en temps un petit plaisir chocolaté. Ou tout simplement, pour les « addicts » au chocolat qui essaient de réduire leur consommation sans être trop frustrés. Louis Falisse met toutefois en garde les plus gourmands d’entre eux : « Même si la pâte contient moins de sucre, l’idée n’est pas d’en manger plus, il faut étaler la même dose sur la tartine pour garder son effet bénéfique« , conseille-t-il. La pâte contient en effet encore 12 % de sucre provenant du chocolat noir. Le produit est actuellement disponible dans 25 points de vente, en Wallonie et à Bruxelles, principalement dans des épiceries en vrac ou bios.

Bientôt deux nouvelles saveurs

Pour répondre à la demande et dans l’objectif de devenir un acteur de référence du petit déjeuner sain, le développement de deux nouvelles variantes, est en cours, pour un lancement en magasin à la fin juin. Un crowdfunding sur la plateforme Miimosa a été lancé pour récolter des fonds dans ce but.

« Les nouvelles saveurs restent encore secrètes, nous glisse Louis Falisse. La composition sera la même – oléagineux, légumes, chocolat – mais avec des ingrédients qui plaisent plus à certains types de personnes. On a eu des retours de clients qui nous font part que l’amertume est un peu trop forte avec les carottes. On fait des tests à base de courgette, de butternut ou encore de potimarron. La patate douce fonctionne aussi très bien. Le but, à l’avenir, est aussi de suivre la saisonnalité des légumes utilisés« , explique-t-il. En se dotant d’une déclinaison à base d’amandes, la gamme devrait aussi séduire les personnes allergiques aux noisettes.