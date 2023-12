Flûtes de classe: pourquoi le champagne est-il si cher? Décryptage

Les prix augmentent partout, mais ceux du champagne s’envolent. Heureusement, il existe des bulles alternatives pour faire pétiller les papilles, à moindre coût.

Il n’y a pas si longtemps, la plupart des champagnes s’achetaient au supermarché pour environ

30 euros. Et dans les restaurants, une coupe coûtait entre 10 et 12 euros. Aujourd’hui, pour un flacon de

75 cl, il faut débourser quelque 40 euros, et à table, un verre revient à 15 à 18 euros. Soit une augmentation de 30 à 45 %, nettement supérieure à l’inflation. « Les produits satellites, comme les bouteilles, l’emballage et le transport, coûtent plus cher, justifie Gaëlle Egoroff, directrice Protection et Valorisation de l’Appellation Champagne, au Comité Champagne. A cela s’ajoutent tous les efforts consentis pour lutter contre les émissions de carbone. »

Si les Belges continuent d’acheter du « champagne », il existe néanmoins des alternatives fabriquées de la même façon, mais non autorisées à utiliser ce label et donc moins chères. Le terme « méthode champenoise » est lui aussi protégé au niveau européen mais la méthode pas. Elle peut donc être reproduite.

Les crémants contre-attaquent

C’est le cas des crémants français, élaborés selon ce processus mais en dehors de la Champagne. Sur l’étiquette, on peut y lire « méthode classique » ou « traditionnelle ». Bien entendu, les maisons de Reims et alentour mettent en avant leur sol crayeux unique et leur climat frais. Mais il existe également d’autres terres et microclimats propices dans l’Hexagone. La différence se situe souvent dans les cépages utilisés. En Champagne, on trouvera le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay ; pour un crémant d’Alsace, il peut s’agir du riesling ; pour le crémant de Loire du chenin blanc, etc. La qualité reste au rendez-vous et dépasse un champagne produit industriellement.

La durée de vieillissement du vin mousseux sur lies est aussi importante (bien qu’elle ne soit pas toujours indiquée) : elle garantit une acidité moindre, une saveur plus riche et une texture plus crémeuse. Le champagne doit vieillir au minimum quinze mois, le crémant neuf. Mais un producteur du second peut décider de prolonger ce temps, ce qui permettra à cette boisson de surclasser sa noble concurrente.

La teneur en sucre est également importante. Juste avant que le champagne ou le crémant ne soit bouché, une sorte de liqueur appelée « dosage » est ajoutée. Elle détermine le degré de sucrosité. En Champagne, les producteurs sont souvent généreux, ce qui donne un produit final fort sucré, même s’il est étiqueté « brut ». Un crémant moins sucré peut donc être plus agréable en bouche.

Tour du monde

D’autres pays utilisent également la méthode champenoise, sous leur propre appellation, comme le « cava » espagnol. Le climat y est plus chaud et les cépages principalement hispaniques (parellada, macabeo et xarel-lo). Mais ces vins pétillants sont également élaborés à partir de cépages obligatoires en Champagne. Si ces bouteilles jouissent toutefois d’une moins bonne réputation, c’est surtout parce que les grands producteurs industriels ont choisi de se battre pour proposer le prix le plus bas. C’est pourquoi plusieurs maisons remplacent le terme « cava » par « clàssic penedès » ou « corpinnat », associé ou non à la « Método Tradicional ». Certaines égalent ou dépassent la qualité d’un champagne, à un prix inférieur.

En Allemagne, on parle de « sekt ». Et si la méthode champenoise a été utilisée, la bouteille doit porter la mention « Traditionelle » ou « Klassische Flaschengärung ». Ici également, la qualité peut être au rendez-vous, mais à prix plus intéressant. D’autant que le sud-ouest de l’Allemagne et la Champagne sont connus pour leurs traditions d’échange de connaissances et bénéficient d’un climat similaire. On retrouve d’ailleurs des maisons aux noms germaniques en France, tels que Bollinger, Deutz, Mumm et Krug.

En Italie, il s’agit de « spumante » et de « metodo classico ». Les meilleurs ? Ceux de la région de Franciacorta, que l’on surnomme la Champagne d’Italie. Le prosecco, quant à lui, est produit selon la méthode Charmat qui implique une seconde fermentation dans une grande cuve, pour des bulles plus douces.

L’Afrique du Sud dispose également de sa propre appellation : « cap classique ». Tout comme la Belgique qui se distingue avec ses Ruffus et Chant d’Eole entre autres. Enfin, le rafraîchissant pet’nat (pétillant naturel), lui, n’est pas élaboré selon la méthode champenoise. Il s’agit d’un vin blanc déjà mis en bouteille durant sa fermentation, et qui poursuit celle-ci dans le flacon, ce qui permet de capturer les bulles.

L’effervescence est moins marquée, tout comme le prix.