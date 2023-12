Ils changent le monde | Amandine Vandormael, directrice de Refresh: « Il est possible de changer le monde individuellement, si on s’inscrit dans une action collective » 

Sociologue de formation, Amandine Vandormael est aujourd’hui directrice de Refresh, un « resto durable d’économie sociale » qui fait le pari non seulement de soutenir le tissu économique local, mais aussi d’une agriculture urbaine en pleine capitale.

Quand on lui demande de décrire Refresh, Amandine Vandormael prend une inspiration enthousiaste avant d’égrener la longue liste des activités de cette « entreprise d’économie sociale qui met ses profits au service de l’impact environnemental et social, avec des activités d’agriculture urbaine, un restaurant, mais aussi toute une série d’accompagnements qui vont de la formation en agriculture durable à l’accompagnement à l’entrepreneuriat dans ce secteur en partenariat avec Actiris ».

On l’aura compris, sous ses airs de cantine branchouille d’Ixelles, cet hybride de resto et d’ASBL mise sur les recettes qui créent du lien, au sein de la communauté, mais aussi entre les membres de celle-ci et leur quartier. C’est que chez Refresh, on ne prend pas le qualificatif « local » à la légère : grâce au fonds Feder, une toiture maraîchère a pu être installée à même pas 100 mètres du restaurant.

Toujours plus court

« On a saisi l’opportunité de lancer une filière ultracourte mariant production, transformation et distribution, un trio qui n’existait pas encore au cœur de Bruxelles. On cultive nos propres légumes, ils parcourent quelques mètres seulement jusqu’à nos cuisines, puis ils arrivent directement dans l’assiette du client », explique Amandine. Qui précise sa volonté de ne pas juger ce que font les autres, mais plutôt de susciter des vocations chez des profils « porteurs de valeurs », qui vont « participer à la transition de la société ».



En regardant dans leurs assiettes, mais pas que : « C’est impossible d’envisager le durable sans respecter l’humain. Chaque personne a le droit à un emploi qui l’épanouit et qui respecte ses envies et ses besoins, peu importe d’où elle vient ou quel est son niveau de qualification. Les métiers de bouche sont des métiers de passion, et pourtant, ils sont souvent très difficiles : à notre échelle, on essaie de changer ça. »

Mais aussi, de manière plus ambitieuse, de changer notre manière de penser la consommation. « L’agroalimentaire est un marché à des centaines de milliards d’euros. On y croit, et on sent que tant les citoyens tant les pouvoirs publics y croient toujours plus aussi, on est très soutenus par la commune d’Ixelles », se réjouit Amandine, pour qui « il est possible de changer le monde individuellement si on s’inscrit dans une action collective ».

Refresh, 12, avenue de la Couronne, à 1050 Bruxelles. refreshbxl.com

Dossier Changemakers 2023

Retrouvez tous les portraits de celles et ceux qui changent le monde en Belgique